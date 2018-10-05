涵碧樓 打造全球100處據點

2018年10月05日 04:13 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

鄉林集團董事長賴正鎰表示，涵碧樓酒店持續深耕大陸，並將跨足海外，目標在對岸及海外市場設立100處據點。 （鄉林提供）

深耕大陸、邁向國際，鄉林集團董事長賴正鎰昨日表示，繼青島、南京後，旗下涵碧樓酒店除進一步深耕大陸市場，還將跨足日本、東南亞及美國，目標透過自建及品牌輸出在對岸及海外市場設立100處據點，成為台灣唯一跨足海外連鎖飯店品牌。

深耕大陸 看好銀髮市場

「從40多年前，開設第一家民宿草嶺山莊，並組登山隊，開啟了鄉林的旅遊飯店事業！」賴正鎰指出，鄉林集團旗下的涵碧樓據點不斷擴增，日月潭、青島、南京等據點陸續營運外，成都案也已經在興建中，未來南昌也將加入。他並透露，現正規畫以品牌授權方式，擴大大陸版圖，接洽的地區有浙江金華、上海、北京及長沙，朝向在大陸設立30個據點目標前進。

涵碧樓酒店被視為鄉林集團在大陸拓展商用及住宅等不動產市場的領頭羊，賴正鎰指出，未來各處據點案將採綜合式開發，除飯店外，還有住宅、坐月子中心，特別是看好人口老化、銀髮市場，還將經營健康產業。

賴正鎰透露，其實近年來不斷有業者找上門，爭取合作，不過，為維持涵碧樓文化、品質，除須選擇適合的地點，與合作夥伴能否達到觀念一致也很重要。

邁向國際 日本當試金石

未來涵碧樓酒店還將一步步邁向國際，躋身為國際級連鎖飯店品牌，賴正鎰指出，跨足新市場在策略上，會先採取自己買地、建造及營運，打響名號後，再進行品牌輸出，初步會先以日本為試金石，再逐步跨足東南亞與美國。

至於房地產部分，賴正鎰指出，目前重點經營大台北地區，主因大台北地區土地較易取得，去化速度、營業額也都比台中要大。他透露，10月中旬總銷約30億、位於新莊副都心的新案「鄉林淳真」將進場，由於當前許多有錢人、企業主孩子長大後，有回頭換購中小坪數住宅需求，為此新案主力坪數約30至60坪間。並具有鄰近捷運新莊副都心站、塭仔底濕地公園、自然生態公園，及擁有豐富公共設施等利基。

(中國時報)