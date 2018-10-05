推案無數 賴正鎰自豪鄉林山海滙

2018年10月05日 04:13 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

從旅遊業跨足不動產，鄉林集團董事長賴正鎰指出，數十年來，鄉林興建眾多住宅產品，以大規模開發案來說，最引以為傲的是位在淡水紅樹林的「鄉林山海滙」。他透露，當初看地時，不到20分鐘就決定買下，主因該地位處淡水富人灣，背倚綠蔭蔥蘢森林，向前望去可看到淡水河出海口，景色優美，讓他想起香港別墅林立的半山區，旋即買下，打造心目中最佳養生景觀宅。

賴正鎰指出，鄉林集團從旅遊業跨足不動產，從住宅到國際度假酒店，每一次的轉型與跨出都是以穩健為先。在建築理念上，主要希望打造歸屬感，創造舒適的空間。

回想在「鄉林山海滙」基地看周遭環境，賴正鎰直言，那感覺真的覺得超美。左邊可看關渡大橋，前方可看淡水河與觀音山，右邊可看淡水河出海口，後面可看淡水高爾夫球場的廣大綠地，住戶就像住在度假飯店。「你能想像，人坐在沙發上，便可欣賞高爾夫球場綠意盎然景觀，身心靈放鬆的感覺，是多麼舒適！」

賴正鎰透露，興建該案金額，遠遠超出原規畫，因為台灣多地震，為讓民眾住得更安心，不論在水泥或鋼材等結構強度都要求強化，光是這樣就多支出近7億。

硬體等公設比照國際級渡假飯店規畫，如挑高5米8的飯店式大廳、可宴請16人的頂級私家宴會廳、可眺望高球場果嶺的紅酒室、促進血液循環的黃金湯、KTV、健身房等，並特別納入涵碧樓最具代表性的懸浮無邊際泳池。賴正鎰指出，其中最受歡迎的莫過於在寒冷冬天可以泡上一池熱熱的溫泉，男女湯屋在冷冷的冬天一開放馬上就受到住戶們的熱愛。

軟體服務上，賴正鎰說，社區有涵碧樓訓練出的主廚常駐，住戶晚上加班後回家，可叫一碗熱騰騰的牛肉麵。只要是住戶，皆可憑點數享受早午晚餐專屬料理及下午茶，甚至宴請親朋好友來社區宴會廳辦晚宴。

據了解，該案目前已購客一半是自住，一半當作度假，皆是被居高臨下坐山望海的極景說服。賴正鎰並透露，還有企業主一次購買多戶，讓公司員工到此開會後，也能休閒充電，發揮更佳工作效率。

(中國時報)