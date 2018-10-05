台新挺白晝之夜 營業廳變身劇場

2018年10月05日 04:13 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

推動文化藝術不遺餘力，台新銀行力挺即將登場的「Nuit Blanche 白晝之夜」，今年首度開放位於中山北路活動沿線的中心點的總行營業部，除了讓營業廳「夜間開放」，並贊助吸引眾多新世代族群喜愛的「再一次拒絕長大劇團」演出聲響劇場《年度考核協奏》。

2002年創始於法國巴黎的「Nuit Blanche 白晝之夜」是全球的夜間城市藝術祭，每年10月第一個周六跨夜舉行；台北市政府自2016年引進，每年都吸引逾十萬的市民熱情參與，今年將於10月6日下午6點在中山北路一至三段熱鬧登場，並跨夜進行至10月7日上午6點。

今年台北市的「Nuit Blanche 白晝之夜」活動結合中山區人文、歷史與地景，以及象徵臺灣經濟力的金融業、婚紗業、資訊業等，以「顛倒之城」為概念，將中山北路顛倒反轉成無牆美術館、城市舞台與街頭劇場。

《年度考核協奏》今年初在日本橫濱表演藝術節交流演出深獲好評，10月6日將首次在銀行大廳演出，是結合裝置、新音樂、圖像譜、錄像與表演的聲響劇場，由八位身兼樂手與演員的表演者圍繞著特製會議桌，以企業圖表和數據分析做為樂譜，電腦、咖啡機、印表機等作為樂器，將辦公室的身體轉譯為各種聲音事件及動作符碼，形成多線的交響聲道與關係迴路。

台新銀行表示，銀行營業廳成為藝術展出的劇場，也讓社會更接近藝術，10月6日「Nuit Blanche白晝之夜」活動，民眾可於當日晚上8:30、9:30、10:30擇一時段到台新銀行營業部看劇，應是全然不同的新感受。

配合「Blanche 白晝之夜」活動中將在台新銀行營業部演出，開在營業部的複合店-全家台鑫店也將共襄盛舉，10月6、7兩日，特別推出Let’s Cafe 大杯經典美式(熱)/中杯單品美式(熱) 同商品買1送1活動，讓民眾在欣賞藝術展演同時也品嚐到香醇咖啡。

(中國時報)