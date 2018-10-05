台東桂田仿君品 被判拆除裝潢

2018年10月05日 04:13 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

裝潢仿君品酒店，台東桂田喜來登酒店遭智財法院判決，須將抄襲客房的家具、裝潢拆移除，賠償500萬元給雲朗外，並且要在媒體刊登決判主要內容，創下建築裝潢智慧財產權獲得保障的首例。

雲朗觀光集團表示，這筆賠償金將在扣除訴訟等相關費用後，全數捐獻給國內保護智財權的非營利組織機構，以行動支持保障智財權，希望杜絕再有惡意抄襲設計等情事發生。

被問及此案，雲朗觀光集團主管指出，2014年12月公司員工入住原名「台東桂田酒店」的台東桂田喜來登酒店，發現客房設計涉嫌抄襲君品酒店，包括鏡子、事務櫃、洗手檯、家具擺設等幾乎與君品客房設計一模一樣，基於對智財權的尊重及保護，於2015年5月向智財法院提起侵害著作權訴訟。

「台東桂田酒店負責人真得很誇張！」這名主管說，該酒店負責人趁台東桂田酒店2014年底試營運前，先是在當年5月入住台北君品酒店「豪華客房」，隔幾日再次入住「豪華客房」，並要求參訪「雅緻客房」，那天他帶了6、7人同時出現參訪，原本不以為意，但他們行為真的很奇怪，參觀時，當著君品工作人員的面，就拿著尺等工具實地量測客房家具、鏡子，甚至拍照，毫不避諱。

此案歷經7次開庭，審理過程中審判長要求並經原告及被告兩造合意委託「財團法人台灣經濟科技發展研究院」鑑定是否抄襲設計，去年11月鑑定報告中明確指出，「台東桂田喜來登酒店」客房抄襲台北君品酒店客房室內設計。

日前智財法院判決雲朗觀光勝訴，台東桂田須賠償500萬元，將抄襲客房設計的家具及裝潢予以拆移除外，且要求拆移除前禁止提供消費者居住使用，並不可於國內外訂房網站刊登抄襲客房設計照片。

雲朗觀光集團主管指出，此案涉及建築著作認定，在過去並無前例，有其指標性。雲朗希望以這件訴訟成本換取公平正義的司法判決，喚起國人對智財權的重視。

(中國時報)