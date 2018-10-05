李驍東訪台 陸委會期待邂逅

2018年10月05日 04:13 中國時報 林勁傑／台北報導

年底選戰倒數，上海幾家重點智庫學者將於16日來台，「觀選」成此行主要目的之一，上海市台辦副主任李驍東也列入團員名單，我方目前尚未發放入台證。在兩岸氣氛降至冰點及陸委會嚴審大陸官員來台之際，李驍東是否獲准，備受關注。知情人士透露，要陸委會放行關鍵，在於對岸官員必須與陸委會「約晤」，但大陸官員絕無可能正式同意，只能由主邀單位以「不期而遇」等方式巧妙安排會面。

據了解，李驍東將與上海國際問題研究院副院長嚴安林、上海社科院世界經濟研究所研究員盛九元等一行學者約十人訪台，他們此行由政大國關中心主邀，期間也將走訪包括淡江大學陸研所等學術單位進行閉門座談。

拖到期限前才放行

由於正逢台灣九合一選舉逼近，此團「觀選」性質濃厚，在走訪各單位交流中，台灣各地選情料將成為陸方調研與討論重點。

據指出，因涉及台辦官員來台，勢必經內政部聯審會程序；尤其需陸委會點頭放行。但以這一年來的做法，包括學者在內拖到預定來台前一天才獲准案例比比皆是，如6月底來訪的「中國社科院台研所」政治研究室主任曾潤梅一行，就是抵台前一日才被通知獲准。有負責安排相關行程的學術助理坦言，時間如此緊迫會造成困擾。

常見雙方不期而遇

陸委會副主委邱垂正昨表示，我方政府組團赴陸交流，或是重要公、協會赴陸，陸方台辦系統也會安排會晤。陸委會基於對等交流原則，希望大陸官員來訪期間能夠與陸委會官員會晤，面對面就雙方所關心的事項交換意見。雙方愈有誤會，愈要交流溝通。

邱垂正指出，過去雙方官員於交流互訪期間，安排會晤、共同參與會議活動或是在餐敘場合「不期而遇」都屬常見。陸方官員與我方會晤，就是針對雙方共同關心的事項交換意見，並沒有要求公開。「部分媒體說本會緊迫盯人等，這不是事實。」

另外，北市府大陸小組一位委員表示，主要督導城市交流業務的李驍東此行，應不會觸及「雙城交流事宜」。

(中國時報)