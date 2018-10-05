讚朱拱侯 國民黨團離情依依

2018年10月05日 04:13 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市長朱立倫4日接受最後一次新北市議會市政總質詢，國民黨團議員展現離情依依，頻頻做球給朱立倫細數8年政績，隨後更人手一棒球邀請朱立倫簽名後共同做出投球動作，接著高喊「新北好友宜 安居樂業棒」拱侯，也祝福朱立倫2020總統選戰高飛。

祝朱立倫總統選戰高飛

朱立倫8年任期即將屆滿，新北市議會國民黨團4日在最後一次市政總質詢時，以共同反對深澳燃煤電廠開場，強調「新北市民拒絕用肺發電」。朱立倫表示，「新北市從不反對興建電廠」，若台電規畫海洋能、地熱或其他符合環保需求的電廠，可以再討論。

但深澳燃煤電廠是用發電中最高汙染的燃煤來發電，連學者專家、世界趨勢都反對，新北市在2016年也已宣布不再核發任何生煤許可執照，不可能再同意興建全新的燃煤電廠。

隨後國民黨團書記長林金結提出張天欽促轉會變東廠風波、修《國安法》抓假新聞等，嗆聲民進黨執政違背民主，轉問朱立倫什麼是民主。

朱雖未正面評論，卻主動提及近來中央政府擬限縮領有中國居住證的國人公民權一事，朱說，國人在對岸經商、求學、生活，都是自己的同胞，政府應該幫國人站起來，「怎麼是打自己的小孩呢？」，強調「這是不可思議的，絕對不可以做的事情」。

議員誇8年施政一級棒

林金結也盤點新北市連續7年拿下全國乾淨城市第一、公共托育托老中心和國民運動中心全國最多、首創幸福保衛戰、推動汙水下水道接管、社會住宅等多項政績，大讚朱立倫施政表現。

後續質詢的市議員劉哲彰、黃林玲玲、楊春妹等多位議員也都在質詢最後以「更上一層樓」、「造福全台灣人」作結，感性祝福朱立倫卸任後規畫，整場質詢犀利度較以往略減，多了幾分離情依依，結束時朱立倫與議員們開心自拍、互道感謝，神情愉悅地步出議場。

(中國時報)