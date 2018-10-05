竹北選區26搶11 全縣最激烈

樹黨的許育綸（左一）、無黨籍的范綱淼（左三）均投入今年竹北市選區的議員選舉。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導
「歐巴桑來了」高芸婷（左一穿藍圍裙者）投入竹北選區議員選舉，以無黨籍素人參選。（莊旻靜攝）

今年新竹縣議員選舉激戰區非竹北莫屬，議員選舉第1選區竹北市人口突破18萬人，共26人搶11席次，不僅各政黨積極布局，在外來人口增加，改變原有選舉結構狀況下，亦有不少素人參選，女性比例是各選舉區之冠，參選人背景有來自工程師、律師、藥師、補教業、地政士等，十分多元。

竹北市公民數約有13萬餘人，在參選人數大增狀況下，進議會最低門檻恐較難估算，今年面臨大選綁公投，是否增加中間選民出門投票機率，也左右選舉，竹北市在外來人口衝擊下，政黨及宗親會如何分配資源、爭取最大公約數成為考驗，新人機會增加，現任議員則面臨保位壓力。

外來人口多 現任壓力大

國民黨推出陳凱榮、王炳漢、林增堂、杜文中、蔡志環5人，除王為素人，另4人均有竹北市民代表資歷，陳凱榮夾帶宗親會力量，連任機率不小，王炳漢在現任副議長陳見賢未參選狀況下，選情備受矚目。

民進黨則有新人張珈源、王誠緯，不過在現任議員葉芬英以無黨參選，還有親綠范光禮搶進狀況下，民進黨是否能增加席次，仍有待觀察。

素人參選眾 宗親會搶票

民國黨邱靖雅本屆以破萬票拿下第一高票，2年前參選立委亦在竹北市拿下2.4萬餘票，同黨的吳旭智亦曾打過立委選戰，企圖為民國黨再搶1席。現任代表林燕聰、余政達、綠黨許育綸轉戰議員來勢洶洶，時代力量連郁婷具律師執照，積極進攻，而資深議員如鄭美琴、蘇明輝則面臨保位戰。

新竹縣林姓宗親會勢力不小，不過在林增堂、林燕聰外，還有現任議員林保光之子林禹佑、林賢正、林祺軒搶票，以無黨參選的還有打著「為人民服務」的陳信溢，以及陳榮昌、劉炎添、范綱淼、陳文得以及「歐巴桑來了」的高芸婷，竹北市堪稱激戰選區。

(中國時報)

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