回歸市政辯論 龍燕表示歡迎

台中市議員張玉嬿（左起）、蔡雅玲、謝志忠、何敏誠質詢說，距離選舉不到2個月，希望龍燕回歸政策進行市政辯論。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

9合1大選倒數50天！台中市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿4日質詢說，距選舉不到2個月，希望不管是市長林佳龍或國民黨參選人盧秀燕，應回歸市政面討論，建議龍燕在50天內進行市政辯論。林佳龍說「歡迎」；盧秀燕也表示「歡迎辯論，也期待辯論」。

提出實際規畫藍圖

謝志忠質詢林佳龍說，你的對手盧秀燕到目前為止，除9月30日提出社福安衛政策，到目前還沒看到她對市政規畫藍圖；網路或馬路上看板都只看到「市長換人、空氣換新」等，都沒有實際作法，市長參選人應提出對市政規畫藍圖，回歸市政。

蔡雅玲、張玉嬿與何敏誠公開呼籲國民黨市長參選人盧秀燕「台中市民需要知道你的牛肉、政策在哪裡？請妳剩下50天關鍵時間，勇敢站出來跟林佳龍做政策辯論，不要常常講爽的！」當市長是要提出政策去執行，才是市民期待的市長。

選市長不流於空談

針對辯論會，林佳龍表示「歡迎」，強調「只要對台中市民有益，對台中發展有利，我們應該來促成。」他建議市議員可促成「10大政策辯論」，讓雙方透過市政辯論會，陳述辯論自己市政白皮書，讓市民清楚應該要選出什麼樣的市長，「市政辯論是展現雙方市政建設理念的好方法」。

盧秀燕強調「歡迎辯論，也期待辯論」，一方面可檢驗過去4年林市長政見跳票和施政問題，及台中發展停滯的窘境；二方面也讓她有機會可以有個公平的平台來闡述想法及願景，就如何翻轉台中、使台中脫困，創造更好的台中，進行政策論述及辯論。

(中國時報)

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