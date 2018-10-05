呼應蕭淑麗 管爺10月8日來嘉開講

2018年10月05日 04:13 中國時報 廖素慧 、 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

嘉義市議長蕭淑麗提出臨時動議案，支持大學自主，獲15位議員簽名連署，4日並表明提案是建請中央速讓合法當選台大校長的管中閔就任，但部分連署議員獲悉此案與管中閔有關，紛紛自清非挺管；議會則宣布管中閔允諾8日下午3時至嘉義市議會演講。

蕭淑麗表示，她不認識管中閔，但8個多月來，中央動用所有權力及資源阻撓中研院士管中閔上任台大校長，傷害大學自治、自主及學術自由，如同前副總統呂秀蓮、前行政院長張善政曾發表的聲明「不是挺管，是挺法治」。

蕭籲中央遵守法治

蕭淑麗說，嘉義市議會跨黨派、超過半數的議員支持她的提案，籲請中央遵守憲法及大學法的大學自主與學術自由，成為全台第1個通過支持大學自主的地方議會，建請中央儘速依法聘任台大校長當選人管中閔，是挺台灣的民主法治。

但有連署的民進黨籍議員王美惠說，她連署是支持大學法保障大學自治，不是挺管；無黨籍議員吳上明也表態，簽名連署是挺大學自治，無關管案；未連署的議員蔡文旭直言，連署提案內容沒有提到管中閔，但事後發布的新聞稿提及管中閔，兩者有明顯落差，且與市政有何關係？利用議員彼此的信任及善意做政治操作。

管首度接受民眾提問

監察院原定5日約談管中閔，以調查管赴陸講學等諸多爭議，被解讀為「拔管」再度全面開戰。對此，管中閔助理表示，管中閔近日因眼疾再度開刀，雖然已出院，但癒後狀況不好，已委任律師向監院請假，5日不會前往監院接受約談，但8日確定將赴嘉義市議會公開演講，這也是管首度在台接受民眾提問與對話。

(中國時報)