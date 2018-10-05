高雄第三選區 決戰海線票源

2018年10月05日 04:13 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市議員第三選區共有7人登記參選，角逐5席名額，距離大選只剩下1個多月的時間，若沒有太大變數，可能維持目前民進黨3席、國民黨2席的局面，台17線海線的票源將是決勝點。

師徒聯手 不容小覷

該選區包含永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官與橋頭區，現任議員有民進黨高閔琳、陳政聞、翁瑞珠，翁瑞珠將交棒給女兒黃秋媖及國民黨方信淵、陸淑美，各有各的地盤。

老將翁瑞珠、方信淵與陸淑美在地方深根已久，分別在岡山、橋頭與本洲地區。陳政聞打著民進黨高雄市長參選人陳其邁的旗號，「師徒聯手」的大幅廣告在大岡山地區隨處可見。高閔琳則是陳菊人馬，在2014年是第一高票當選，實力不容小覷。

宋立彬他是前議員宋萬春之子，票源在梓官居多。同黨議員認為，宋立彬若能在梓官、彌陀等地區多拿一些選票，也很有機會出線。不過，宋立彬恐怕也會瓜分其他議員選票，得多爭取泛綠選民支持，才有機會勝出。

里長轉戰 瓜分選票

地方人士認為，民進黨派出3人競選，形成同額競選，只要配票得宜，幾乎沒問題。國民黨方面，多提名1席，令同黨議員備感壓力。宋立彬在上個月到岡山勵志新城成立與市長參選人韓國瑜的聯合後援會，能拉多少眷村選票值得觀察。勵志新城昔日是高雄縣藍軍鐵票區，但在高雄換民進黨執政後，藍綠此消彼漲。

另有無黨籍的李有財參選，他是碧紅里里長，熟悉地方事務，也有部分票源的影響力。

(中國時報)