高雄第三選區 決戰海線票源

國民黨高雄市長參選人韓國瑜（前排左四）日前到橋頭為三位參選人宋立彬（前排左一）、方信淵（前排左三）與陸淑美（前排右四）加油打氣。（林瑞益翻攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市議員第三選區共有7人登記參選，角逐5席名額，距離大選只剩下1個多月的時間，若沒有太大變數，可能維持目前民進黨3席、國民黨2席的局面，台17線海線的票源將是決勝點。

師徒聯手 不容小覷

該選區包含永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官與橋頭區，現任議員有民進黨高閔琳、陳政聞、翁瑞珠，翁瑞珠將交棒給女兒黃秋媖及國民黨方信淵、陸淑美，各有各的地盤。

老將翁瑞珠、方信淵與陸淑美在地方深根已久，分別在岡山、橋頭與本洲地區。陳政聞打著民進黨高雄市長參選人陳其邁的旗號，「師徒聯手」的大幅廣告在大岡山地區隨處可見。高閔琳則是陳菊人馬，在2014年是第一高票當選，實力不容小覷。

宋立彬他是前議員宋萬春之子，票源在梓官居多。同黨議員認為，宋立彬若能在梓官、彌陀等地區多拿一些選票，也很有機會出線。不過，宋立彬恐怕也會瓜分其他議員選票，得多爭取泛綠選民支持，才有機會勝出。

里長轉戰 瓜分選票

地方人士認為，民進黨派出3人競選，形成同額競選，只要配票得宜，幾乎沒問題。國民黨方面，多提名1席，令同黨議員備感壓力。宋立彬在上個月到岡山勵志新城成立與市長參選人韓國瑜的聯合後援會，能拉多少眷村選票值得觀察。勵志新城昔日是高雄縣藍軍鐵票區，但在高雄換民進黨執政後，藍綠此消彼漲。

另有無黨籍的李有財參選，他是碧紅里里長，熟悉地方事務，也有部分票源的影響力。

(中國時報)

呼應蕭淑麗 管爺10月8日來嘉開講 兩岸學者上海交流 聚焦貿易戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。