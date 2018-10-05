兩岸學者上海交流 聚焦貿易戰

2018年10月05日 04:13 中國時報 林勁傑／台北報導

台北論壇董事長蘇起雖卸公職，仍在兩岸圈活躍。上周他率團赴上海國際問題研究院進行學術交流。因當前陸美兩強處於對抗浪頭上，「陸美貿易戰」與「台灣牌」成為陸方學者關注焦點。

上月28日，由蘇起領軍，包括方外智庫董事長、前國安會諮委詹滿容、台大政治系榮譽教授張麟徵、文大政治系講座教授陳一新、政大外交系教授李明及資深媒體人孫揚明赴滬參加由「上海國際問題研究院」和「上海國際戰略問題研究會」共同主辦的「川普上台以來的中美關係與海峽兩岸關係」學術研討會。

會議由上海國研院副院長嚴安林、上海市台辦主任李文輝致詞，上海國研院學術委員會主任、上海國際戰略問題研究會會長楊潔勉作主旨發言。近20位兩岸學者與會，圍繞「中美關係與國際秩序走向」、「中美兩國在太平洋—印度洋地區互動」、「中美關係中的第三方因素與問題」、「中美關係新變化對兩岸關係影響」等進行討論。

據了解，中共政治局委員楊潔篪胞弟楊潔勉認為，美國要遏止大陸崛起，發起貿易戰，並劍指大陸高科技軟肋，但「中國有能力撐下去」。至於貿易戰，陳一新與孫揚明認為，陸美貿易戰當中包括科技戰屬結構性對抗，應會長期抗戰。蘇起認為，可能在美國期中選舉後有較明朗態勢。

至於「台灣牌」，陳一新認為，在美國防部以「資源有限」為由，婉拒陸戰隊進駐AIT的要求，且消息剛好在美國邀請大陸重啟貿易談判之際，明顯是為了營造良好談判氛圍，這是「不打台灣牌」的台灣牌，透過拒絕派陸戰隊來暗示大陸，其實美國隨時可以動用，但為了貿易問題與兩國關係，暫時不用，表明美國克制立場。

另對於近期「居住證」議題在台延燒，李文輝於晚宴上表示，居住證並非大陸身分證，「沒那麼嚴重」。

(中國時報)