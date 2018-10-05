政績佳人氣旺 有望更上層樓

2018年10月05日 04:13 中國時報 葉德正

身為台北縣升格後的首任市長，朱立倫帶來革命性的改變有目共睹，舉凡捷運三環三線、國民運動中心、有機營養午餐、公共托育中心等，這些首創政策成為外縣市的典範，即便因為選舉，新北市政不斷被民進黨「雞蛋挑骨頭」，但最後都是無功而返，足證朱立倫的政績經得起考驗。

朱立倫曾被視為馬英九後最強的政治明星，在國民黨上屆縣市長選舉失利後，朱毅然決然接起國民黨主席，甚至在2016年黨內情勢最低迷的時候，他不計毀譽負起重責披掛參選總統，最後慘敗蔡英文308萬票，直接重挫了朱立倫的聲望，一度讓他心灰意冷。

朱回到市政崗位後，更加專心於市政領域，延攬黨內政治精英，如前北市團隊的林奕華、張其強、王聲威、林奇宏，甚至連交通部前部長陳建宇都接任新北捷運公司董事長，加上既有的李四川、葉惠青、陳國君、江俊霆、劉和然等人，讓新北市政團隊猶如「無敵艦隊」般陣容堅強，戰戰兢兢的結果，招商、環保、交通等政績卓越，民調逐步回升。

前副手侯友宜披掛參選，新北市政自然成為對手攻擊重點，但無論怎麼窮追猛打，始終無法找出新北市的缺失；而後中央強度關山通過深澳燃煤電廠，朱立倫更能力抗中央，為新北市民爭取權益，在藍營政治人物中一枝獨秀。

朱立倫常自嘲，12月25日就是他的失業日，既無公職也無黨職，到時候要當「無業遊民」，但從他經營的卓越政績，以及累積的聲望人氣，未來代表藍營角逐總統的重責大任，恐怕還是非他不可。

(中國時報)