楊麗環提農醞 陳學聖賭雞排

無黨籍桃園市長參選人楊麗環（左二）發表農業政策，推廣農業智慧行銷。 （呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

無黨籍桃園市長參選人楊麗環，4日發表農業白皮書闡述相關政見；國民黨桃園市長參選人陳學聖則是在上節目時發下豪語，承諾如果月底民調差距跟鄭文燦沒有拉近到15％以內，就買100份雞排請觀眾。

楊麗環說，2016年政黨輪替後，民進黨政府不再關注農業，一直以酬庸為主，讓農業空轉，桃園市政府更是把農業拿來短線操作，以農業博覽會為名，行討好社區、社團、選舉動員之實，40天燒光10億，活動結束後一切又回到原點。

她表示，當選後將回歸農業本質，白皮書提出「農醞」二字代表新農民運（醞）動、發揮農業深層蘊涵，達到傳承農業發展的生產精緻化、農業智慧行銷的農民生活優質化、綠樂安心餐桌的農業生態永續化的市農醞願景。

另外，陳學聖在上節目時，強調桃園選情慢熱，加上中央執政不力，蔡英文總統只敢去營區不敢進市區，承諾如果月底民調差距跟鄭文燦沒有拉近到15％以內，就買100份雞排請觀眾。

陳學聖說，對選民及自己的選情有信心，只有國民黨才能建設好桃園，只有真正做事的人，才知道桃園鄉親需要什麼、桃園的建設急迫性在哪裡，在節目上的承諾會做到，希望選民不要為了雞排跟奶茶讓民調數據太難看，選舉是選桃園的未來，也要給桃園人驚奇。

(中國時報)

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