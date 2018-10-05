腹背皆受敵 中市10選區搶成一團

台中市中西區議員選舉，民進黨提名現任議員江肇國（右）及立委黃國書服務處執行長黃守達（左），訴求「二席全上」。（陳淑芬翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中市議員選舉中、西區（第10選區）7人搶3席，藍綠各提名2席，時代力量提名由民進黨挖來的、深耕地方近20年的李國禎；前國民黨中常委柯貞竹則以無黨籍參選，形成大小綠及泛藍選票的拉鋸力道，藍綠搶票艱辛，各又背腹受敵，競爭相當激烈。

中西區選情緊繃，民進黨提名現任議員江肇國及立委黃國書服務處執行長黃守達；國民黨提名老將市議員張宏年的兒子張彥彤及公平里里長陳駿霖；時代力量提名吉龍里里長李國禎；以無黨籍參選有柯貞竹及律師吳光中。

中西區議員選舉上屆獲選席次是藍1、綠2，這次民進黨打著「二席全上」，江、黃兩人有時推出聯合造勢活動；而國民黨喊出「坐一望二」，張陳兩人打選戰各據一方。藍、綠除互搶票源鞏固陣腳外，其實各也背腹受敵，誰上誰下，恐牽一髮而動全局。

江肇國在地方服務口碑佳，一般看好連任；黃守達有立委黃國書支持，學經歷均優，也頗有人氣。李國禎曾擔任黃國書服務處主任及2屆吉龍里里長，在中西區耕耘多年，打下扎實口碑，轉以「小綠」姿態參選，積極以服務拉住死忠票，在地方仍有不少支持鄉親，恐影響藍綠選舉布局。

國民黨的張彥彤不僅接棒張宏年的雄厚實力，且在地方服務多年，累積自己知名度；陳駿霖在地方擔任里長13年，也有相當實力。而前國民黨中常委柯貞竹活躍於公益社團，經營地方多年，與尋求連任的公民里里長林京玲，以母女檔聯手搶票，溫柔力量是否能動搖選態，仍待觀察。

(中國時報)

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