3選將端牛肉 都打農業牌

2018年10月05日 04:13 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁4日公布他的農業新政，提出包括成立「新農業發展委員會」，推出整合農力、科技農業、扶助小農、活絡產銷等4大政策，每年還會提撥1億元經費到「嘉義縣農業發展基金」；昨天也推出「農業10在好政」的無黨籍縣長參選人吳芳銘，抨擊對手未對農業發展基金如何利用多作說明，恐流於利益分配的紅包，無助農業發展。

國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁日前在前行政院長江宜樺、前農委會主委陳保基陪同下，發表農業加值十全大補帖農業政策，昨翁章梁農業新政記者會上，多位農會總幹事和青年代表都到場，會後並在政策看板簽名，表示力挺翁章梁的農業新政。

翁章梁表示，農漁畜產是經濟命脈，也是他所有政見中最重要的，「農業新政」將擺在勇敢轉型、創新嘉義第一順位，包括整合公私部門及專家學者成立「新農業發展委員會」，每年提撥1億元經費至農業發展基金、選擇重點作物輔導發展成農業休閒園區、設置假日農夫市集、成立農漁畜產品直銷中心及外銷田等。

吳芳銘的「農業10在好政」包括推動老農退休生活金、成立農地出租銀行、爭取並推動農民基本工資等，像是喊出「老農安心退，月領2萬5」，主要是由縣府擔任農地銀行角色，媒介青農向老農承租農地，透過租金和補貼，若老農一年一公頃可收租金8萬元，縣府補貼4.6萬元，保障老農每月收入，解決青年找不到土地耕種問題。

(中國時報)