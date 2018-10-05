劉打部落看板戰 饒端文化政策

劉櫂豪在原住民部落設競選看板，爭取原鄉選票。（莊哲權翻攝）

友善列印
中國時報
／台東報導
饒慶鈴（左）發表「文化加值」政策，台東子弟、導演黃朝亮（右）現身支持。（莊哲權攝）

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴4日端出「文化加值」政策牛肉，承諾將打造台東成為原住民文化首都，並表態支持元宵傳統遶境；民進黨縣長參選人劉櫂豪則在部落設競選看板，搶攻原鄉票源。

饒慶鈴4日穿上排灣族設計師沙布喇．安德烈的原民風創意洋裝，發表「文化加值」政策，剛拍完電影「寒單」的台東子弟導演黃朝亮及藝文人士現身力挺。饒慶鈴表態支持元宵遶境，希望打造成跨宗教、台東特有、多元多汁的民俗活動，並成立影視專責單位，讓台東被世界看見；黃朝亮強調，饒端出的牛肉，絕對是看得到、也吃得到。

此外，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪全力搶攻原鄉選票，陸續在各部落架設競選看板，由劉櫂豪夫妻穿著7大族群的原住民傳統服飾向族人問候，劉櫂豪強調，10多年來走遍台東183個部落，從陌生人到家人，感謝原住民朋友接納他。

劉櫂豪部落看板遍及延平、海端鄉的布農族部落、卑南鄉東興村的魯凱族達魯瑪克部落、南迴線的排灣族部落以及東海岸沿線的阿美族部落，甚至蘭嶼達悟族，深入原鄉。

劉櫂豪強調，台東多元豐富的族群，是令人驕傲的特色，將全力打造台東為南島首都。

(中國時報)

3選將端牛肉 都打農業牌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。