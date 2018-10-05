劉打部落看板戰 饒端文化政策

2018年10月05日 04:13 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

饒慶鈴（左）發表「文化加值」政策，台東子弟、導演黃朝亮（右）現身支持。（莊哲權攝）

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴4日端出「文化加值」政策牛肉，承諾將打造台東成為原住民文化首都，並表態支持元宵傳統遶境；民進黨縣長參選人劉櫂豪則在部落設競選看板，搶攻原鄉票源。

饒慶鈴4日穿上排灣族設計師沙布喇．安德烈的原民風創意洋裝，發表「文化加值」政策，剛拍完電影「寒單」的台東子弟導演黃朝亮及藝文人士現身力挺。饒慶鈴表態支持元宵遶境，希望打造成跨宗教、台東特有、多元多汁的民俗活動，並成立影視專責單位，讓台東被世界看見；黃朝亮強調，饒端出的牛肉，絕對是看得到、也吃得到。

此外，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪全力搶攻原鄉選票，陸續在各部落架設競選看板，由劉櫂豪夫妻穿著7大族群的原住民傳統服飾向族人問候，劉櫂豪強調，10多年來走遍台東183個部落，從陌生人到家人，感謝原住民朋友接納他。

劉櫂豪部落看板遍及延平、海端鄉的布農族部落、卑南鄉東興村的魯凱族達魯瑪克部落、南迴線的排灣族部落以及東海岸沿線的阿美族部落，甚至蘭嶼達悟族，深入原鄉。

劉櫂豪強調，台東多元豐富的族群，是令人驕傲的特色，將全力打造台東為南島首都。

(中國時報)