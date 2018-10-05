名主播宗毓華 自揭50年前遭性侵

2018年10月05日 04:13 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

已退休的美國華裔知名新聞主播宗毓華3日在《華盛頓郵報》發表一封公開信，吐露50年前遭家庭醫師性侵的慘痛過往，聲援勇於出面指控美國大法官提名人卡瓦諾性侵的心理學教授福特女士。

現年72歲的宗毓華於1993年擔任CBS晚間新聞主播，成為坐上美國主流電視網晚間新聞主播位置的第一位亞裔美國人和第二位女主播。

宗毓華在致福特的公開信中寫道：「親愛的克莉絲汀．布拉希．福特，我也曾被性侵─不是在36年前，而是約50年前。我把這個骯髒的小祕密埋藏在心底50年。」

她說，事情發生在1960年代，確切的日期已不復記憶，但性侵的經過仍歷歷在目，她「百分之百」確定是誰做的。性侵犯就是她出世時負責接生的家庭醫生。

宗毓華在信中說，當時她20歲出頭，還在讀大學，前往諮詢避孕問題。仍是處女的她首度接受婦科檢查，而她所信賴家庭醫生竟用手指撫弄她的陰蒂，並用手指性侵她，她驚覺經歷了人生首次性高潮。

然後醫生輕吻了她的雙唇一下，她不記得有對他說任何話，她甚至不敢看他，只是趕快穿好衣服，開車回家。

宗毓華回憶說，她沒有跟父母提過這件事，也沒有報案，她對自己這段經歷感到難堪，只想把這件事埋藏在心底，她只跟不懂英文的母親說，這家庭醫師住得太遠，從此不再去他那裡看診。即使這名醫師可能在30年前就已過世，可怕回憶又在腦海浮現。

對於福特自揭傷痛往事，宗毓華說她感同身受，同樣感到害怕、輾轉難眠、吃不下飯，也擔心會毀了自己在新聞圈長達30年的名聲。但她「必須」揭露事實，因為這是記者的天職。

#MeToo反性侵性騷運動滿周年，讓不少握有權勢的男性中箭落馬，也讓聯邦最高法院大法官提名人卡關，但這也凸顯美國社會深度分裂。

美國總統川普2日晚間在密西西比州出席造勢活動時，模仿福特在聽證會上的發言說：「我喝了一瓶啤酒…你怎麼回家的？我不記得。你怎麼去派對？我不記得。派對在哪裡？我不記得。幾年前的事？我不記得。」川普的模仿秀引來台下笑聲，但也招致至少3位共和黨同志炮轟。

尚未決定投票意向的聯邦參議員佛雷克是通過卡瓦諾任命案3張共和黨關鍵票之一，他形容川普言論「駭人聽聞」、「但願他沒說過」。

(中國時報)