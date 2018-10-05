名主播宗毓華 自揭50年前遭性侵

美國前華裔主播宗毓華投書致加州女教授福特的公開信指出，她對福特的遭遇感同身受，因為50年前同樣有過被性侵的慘痛遭遇。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

已退休的美國華裔知名新聞主播宗毓華3日在《華盛頓郵報》發表一封公開信，吐露50年前遭家庭醫師性侵的慘痛過往，聲援勇於出面指控美國大法官提名人卡瓦諾性侵的心理學教授福特女士。

現年72歲的宗毓華於1993年擔任CBS晚間新聞主播，成為坐上美國主流電視網晚間新聞主播位置的第一位亞裔美國人和第二位女主播。

宗毓華在致福特的公開信中寫道：「親愛的克莉絲汀．布拉希．福特，我也曾被性侵─不是在36年前，而是約50年前。我把這個骯髒的小祕密埋藏在心底50年。」

她說，事情發生在1960年代，確切的日期已不復記憶，但性侵的經過仍歷歷在目，她「百分之百」確定是誰做的。性侵犯就是她出世時負責接生的家庭醫生。

宗毓華在信中說，當時她20歲出頭，還在讀大學，前往諮詢避孕問題。仍是處女的她首度接受婦科檢查，而她所信賴家庭醫生竟用手指撫弄她的陰蒂，並用手指性侵她，她驚覺經歷了人生首次性高潮。

然後醫生輕吻了她的雙唇一下，她不記得有對他說任何話，她甚至不敢看他，只是趕快穿好衣服，開車回家。

宗毓華回憶說，她沒有跟父母提過這件事，也沒有報案，她對自己這段經歷感到難堪，只想把這件事埋藏在心底，她只跟不懂英文的母親說，這家庭醫師住得太遠，從此不再去他那裡看診。即使這名醫師可能在30年前就已過世，可怕回憶又在腦海浮現。

對於福特自揭傷痛往事，宗毓華說她感同身受，同樣感到害怕、輾轉難眠、吃不下飯，也擔心會毀了自己在新聞圈長達30年的名聲。但她「必須」揭露事實，因為這是記者的天職。

#MeToo反性侵性騷運動滿周年，讓不少握有權勢的男性中箭落馬，也讓聯邦最高法院大法官提名人卡關，但這也凸顯美國社會深度分裂。

美國總統川普2日晚間在密西西比州出席造勢活動時，模仿福特在聽證會上的發言說：「我喝了一瓶啤酒…你怎麼回家的？我不記得。你怎麼去派對？我不記得。派對在哪裡？我不記得。幾年前的事？我不記得。」川普的模仿秀引來台下笑聲，但也招致至少3位共和黨同志炮轟。

尚未決定投票意向的聯邦參議員佛雷克是通過卡瓦諾任命案3張共和黨關鍵票之一，他形容川普言論「駭人聽聞」、「但願他沒說過」。

(中國時報)

3天已洩330點 軍演再嚇台股

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。