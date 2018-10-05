湖口選戰 國民黨參選人過半

2018年10月05日 04:13 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣湖口鄉為議員選舉第2選區，今年共有10人爭奪5個議員席次，現任議員張春鳳回鍋參選湖口鄉長，其餘4人爭取連任，不過10人中，即有6人披國民黨戰袍，加上民進黨1人、勞動黨1人，選情也十分精彩。

湖口鄉為新竹縣第3大鄉鎮，公民數約為6.1萬餘人，除了是傳統客家庄，宗親會、派系實力堅強，也因轄內有軍營、眷村，一向都是國民黨票倉，光是在議員選舉即有6人披黨袍參選，在村長、代表部分，以國民黨登記比例亦是各鄉鎮最高，顯見藍營實力。

湖口鄉本屆6人參選爭取5席，其中2人當選後因違反公職人員選舉罷免法，在落選頭甄克堅遞補後，2016年後僅有4席議員為湖口服務。今年一反本屆狀況，參選人數增加，除了現任議員吳淑君、甄克堅、陳栢維爭取連任外，還有新人參選。

國民黨籍包含吳淑君、甄克堅，還有現任代表陳德木、范振龍、葉時優，以及前議員吳菊花，民進黨亦推出何建樺爭取，還有勞動黨的羅美文，以及無黨籍參選的張燦堂、陳栢維。

吳淑君、陳栢維等均為資深議員，本屆選舉各拿下逾7000票，實力不弱，吳淑君為第一高票當選，不需靠婦女保障名額上位，吳菊花同樣是資深議員，本屆亦拿到6815票，2年前遭高等法院判決當選無效，今年再度參選，而陳德木、范振龍、葉時優均為現任鄉民代表，亦各有擅場。

何建樺為新竹縣北區義消大隊幹事，首次投入選舉，期望為民進黨再增1席，而羅美文則是勞動黨榮譽主席，投入工運超過30年，瞄準位在湖口鄉的新竹工業區，期望能靠「工人票」發揮。張燦堂則打出農民參政口號，也是該區唯一的張姓議員參選人。

(中國時報)