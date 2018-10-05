台南市第3選區 併區整編4搶3

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中國時報
╱台南報導

台南市議員選區由18個合併為13個，大選區對於市議員參選人衝擊不小，第3選區則由原先的麻豆、下營、六甲、官田，加上新併入的大內整編而成，仍維持3個席次，在舊縣區的變動最小，參選人數也從上屆的5人減少為4人，除了民進黨籍陳文賢交棒兒子陳秋宏外，剩下3人皆為老面孔，各擁基本盤，目前選情平穩，國民黨的尤榮智捲土重來能否勝選，是觀戰重點。

第3選區在縣市合併後的首屆市議員選舉競爭相當激烈，當初有8位參選人角逐4個議員席次，雖然傳統版圖是綠大於藍，但選舉結果，藍、綠及無黨籍的勢力均相當接近，得票差距都相差不到5％，當時由民進黨籍的楊麗玉、陳文賢及無黨籍的吳通龍、郭秀珠當選，國民黨因提名2席，票數分散，未能上榜。

第2屆選舉因永康區人數增加，該選區市議員席次增加，第3選區反而減少1席，原先4席議員紛紛投入連任競選，國民黨經過整合，由尤榮智出馬競選，5搶3的結果，代表藍營的尤榮智仍高票落選，僅差不到300票。

選區整編後，國民黨初選共有尤榮智、謝總茹、涂良汶表態參選，最後尤榮智勝出，3度披掛上陣，希望「事不過三」能確保1席，主要對手將是從父親陳文賢手中接下棒子的陳秋宏，陳秋宏擔任父親助理時間不短，民意基礎不差，加上這次參選者再少1人，票源走向值得觀察，雖然綠營因中央施政不力恐拖累地方選情，但藍營若不能大團結，選情仍無法樂觀。

(中國時報)

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