老將穩紮穩打 2新人拚突圍

2018年10月05日 04:13 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣議員第四選區包含萬丹、新園、東港3鄉鎮，應選8席。此區在屏東政壇有很大的影響力，萬丹曾出過多名縣長，新園及東港則出過數屆議長、副議長，在議會「喊水會結凍」。年底選舉有10人參選，現任議員或尋求連任或交棒給「代理人」，僅2名新人參戰。

現任議員中民進黨籍許展維、何輝能，國民黨籍周典論、李香蘭，無黨籍林蔡鳳梅、郭再添都將尋求連任。無黨籍劉水復將交棒給女兒劉孟君以民進黨籍參選，無黨籍鄭寶川則由太太鄭張常敏「代夫出征」。

2名新人分別是現任東港鎮民代表方文正，以民進黨籍身分轉戰議員；35歲的李曜丞是公務人員，看到屏東發展困境、汙染嚴重，非常痛心，決定以無黨籍身分青年參選，期待吸引年輕選票，改變議會生態。

10名參選人中萬丹籍4人、新園籍3人、東港籍3人。往年縣議員選舉萬丹因人口最多，通常都穩占3席，新園及東港屬同一生活圈，常3席、2席互換。東港因商業發達較具都會區性質，選票流動性較高，其他兩鄉候選人較容易到鎮內搶票。

東港因多出1名競爭者方文正，廝殺將更加激烈；其中林蔡鳳梅偏藍，何輝能、方文正都屬綠營。不過議員選舉政黨比起漁會及農會等系統影響力較小，如何搶票端看候選人實力。此選區有2名婦女保障名額，不過女性參選人實力都很強。

(中國時報)