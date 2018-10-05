我東京國慶酒會 安倍母親現身

2018年10月05日 04:13 中國時報 黃菁菁 ／東京4日電 ／東京4日電

我駐日代表處4日在東京舉行2018年雙十國慶酒會，場上展示了花蓮地震時日本首相安倍晉三親筆寫的「台灣加油」，安倍母親安倍洋子、胞弟岸信夫眾議員也到場祝賀。安倍洋子今年再度出席國慶酒會。她致詞時表示，「日本與台灣心靈相通，成為即使發生災害也能感同身受的互助關係。我兒子也送上簽名板，由衷期待台灣今後更進一步的發展。」

駐日代表謝長廷致詞表示，就任兩年來已訪問了日本47個都道府縣，感受到每個地方自治體都與台灣有緊密交流。今年7月在高雄舉行的台日交流高峰會，日本有超過300名地方議員參加，會上決議支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。他強調，「台日在推動經濟合作的同時，也希望加入由日本主導的CPTPP」。

謝長廷表示，大陸在聯合國等國際組織妨礙台灣的參加，對外國的航空公司施壓，要求標示「中國台灣」等。這一連串來自大陸的壓力，不僅是對台灣的威脅，對世界的民主主義而言也是危機。

日華議員懇談會會長古屋圭司表示，安倍母親出席酒會並致詞，代表安倍首相對台日之間的信賴堅固不搖。今年日華懇將有約30位日本國會議員赴台參加國慶大典。古屋強調，「世界衛生組織（WHO）關係到全球人的健康問題，絕不能排除任何國家或地區，台灣應加入WHO。關於台灣名稱標示問題，我們日華懇也將與台灣同步調。」

東京國慶酒會會場正中央掛著巨幅蔡總統畫像，謝長廷介紹，「這是國際藝術家劉棟的拼布作品，右上方掛的是台灣畫家李梅樹的代表作，希望讓來賓感受到台灣藝術的力量。」

今年國慶酒會還有日本台灣交流協會會長大橋光夫等約1800名日本貴賓及僑胞到場，出席的參眾議員粗估約上百人。

(中國時報)