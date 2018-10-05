楊文科女力造勢 徐欣瑩打老縣長牌

2018年10月05日 04:13 中國時報 邱立雅／竹縣報導

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩頻頻邀台北市長柯文哲站台，狂吸年輕族群票源，現在改吹「懷舊風」，在競選總部成立前夕，公布競選團隊人事布局，邀請老縣長陳進興接任團隊主任委員；民進黨參選人鄭朝方則掃市場吸媽媽票，而國民黨參選人楊文科預告邀請立院女力支持，無黨籍參選人葉芳棟持續打社群戰，自行宣布選戰「贏定了。」

陳進興稱和3名縣長參選人都認識，也都有交情，但是為了新竹縣的未來，他一定要站出來支持徐欣瑩。他承諾接任主委後絕不抹黑、栽贓、造謠，更不會做出變相買票的行為，要用清白正當的方式給選民最好的選擇。

徐欣瑩表示，陳進興在執政8年後，留給下一任縣長40億的結餘款，還有縣政府土地將近百億，是縣民30年來最肯定、最感念的縣長，這次有他加入團隊擔任總部主委，是優質的執政傳承。

鄭朝方則邀請民進黨不分區立委陳曼麗共同掃街逛竹東市場，並針對營養午餐議題做交流。兩人一見面，鄭朝方就先介紹從小吃到大的銅板美食，他說小時候最喜歡和阿婆來菜市場，尤其身為竹東小孩，對傳統市場也十分熟悉，才踏進市場門口，就受到鄉親朋友熱情的歡迎。

藍營整合後大團結，立法委員林為洲邀請「黨團女力」，預計在5日傍晚要為楊文科站台造勢。而楊文科本人4日則參加橫山鄉婦女會理事監幹部會議，向鄉親報告他的民調持續上升，代表黨內固本會報、團結造勢奏效。

無黨籍參選人葉芳棟則持續打社群戰，4日在臉書發文表示，獲得超過3成支持度，「看起來贏定了」，相當自得其樂。

(中國時報)