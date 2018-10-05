吳念真談回鄉 華文朗讀節揭序幕

華文朗讀節於屏東青創聚落熱鬧揭開序幕。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

藉由大陸歌手李健的歌曲當作引言，導演吳念真4日於屏東青創聚落參與華文朗讀節，以「從創作出發，談回鄉與記憶」為題，與設計師方序中分享自己的故事，也為活動熱鬧揭開序幕。

跨足電影、廣告、舞台劇，具有編劇、導演、作家等多重身分的吳念真，暢談自己的創作經驗，無論是電影《多桑》，展現原鄉追尋；舞台劇《人間條件》，講述市井生活；抑或《這些人，那些事》一書，爬梳記憶最深處，都充溢鄉土關懷與對傳統的舊念。

談到自己故鄉、那個礦區小鎮，所有人一樣貧窮，讓大家成為生命共同體，他說，在台北待了50年，認為這裡是謀生、交朋友的地方，但絕對不是情感歸屬、不是家鄉；在印象中，家鄉是人跟人可以近距離相處的地方，也是對城鎮面貌的期待。

方序中來自東港共和眷村，2015年老家面臨拆遷問題，因此他舉辦一場眷村攝影計畫，以「記憶在哪裡，家就在哪裡」為號召，冀求用影像、視覺的溫柔，對抗消逝的力量，喚起人們心中對於記憶的珍視。

屏縣府文化處指出，屏東華文朗讀節5日晚上於青創聚落舉辦「音樂之夜」，邀請林生祥、鄭宜農、黃宇韶等3個不同世代的創作型歌手演出。另有電視製作人王偉忠、舞蹈家許芳宜、音樂創作者黃瑋傑、詩人李敏勇、許悔之、作家陳耀昌、楊富閔、謝旺霖、林黛嫚等接力朗讀。

(中國時報)

楊文科女力造勢 徐欣瑩打老縣長… 中興監管期 美法官裁定延長2年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。