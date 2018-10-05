吳念真談回鄉 華文朗讀節揭序幕

2018年10月05日 04:13 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

藉由大陸歌手李健的歌曲當作引言，導演吳念真4日於屏東青創聚落參與華文朗讀節，以「從創作出發，談回鄉與記憶」為題，與設計師方序中分享自己的故事，也為活動熱鬧揭開序幕。

跨足電影、廣告、舞台劇，具有編劇、導演、作家等多重身分的吳念真，暢談自己的創作經驗，無論是電影《多桑》，展現原鄉追尋；舞台劇《人間條件》，講述市井生活；抑或《這些人，那些事》一書，爬梳記憶最深處，都充溢鄉土關懷與對傳統的舊念。

談到自己故鄉、那個礦區小鎮，所有人一樣貧窮，讓大家成為生命共同體，他說，在台北待了50年，認為這裡是謀生、交朋友的地方，但絕對不是情感歸屬、不是家鄉；在印象中，家鄉是人跟人可以近距離相處的地方，也是對城鎮面貌的期待。

方序中來自東港共和眷村，2015年老家面臨拆遷問題，因此他舉辦一場眷村攝影計畫，以「記憶在哪裡，家就在哪裡」為號召，冀求用影像、視覺的溫柔，對抗消逝的力量，喚起人們心中對於記憶的珍視。

屏縣府文化處指出，屏東華文朗讀節5日晚上於青創聚落舉辦「音樂之夜」，邀請林生祥、鄭宜農、黃宇韶等3個不同世代的創作型歌手演出。另有電視製作人王偉忠、舞蹈家許芳宜、音樂創作者黃瑋傑、詩人李敏勇、許悔之、作家陳耀昌、楊富閔、謝旺霖、林黛嫚等接力朗讀。

(中國時報)