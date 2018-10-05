中興監管期 美法官裁定延長2年

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中國時報
／綜合報導

美國聯邦法官裁定，大陸中興通訊公司違反美國制裁法令，之後接受了美國法院的緩期處罰，但中興卻未確實執行相關規定，謊稱已對涉嫌向伊朗銷售違禁產品的有責人員實施懲罰，因此法院將對中興的司法監管期延長兩年。

美國德州達拉斯地區聯邦法官金基德裁決，把他所任命的監察官任期延長至2022年。該名監察官的職責為評估中興是否遵守美國出口管制規定。該監察官任期原本定為2020年結束。

大陸第二大通訊設備製造商中興承認繞過美國的制裁法令，將美國產品和技術非法出售給伊朗，因此於2017年3月接受了美國法院的緩期處罰。美國商務部後來認定，中興未執行緩期處罰的規定，沒有處罰非法向伊朗出售產品的35名員工，因而對中興祭出了10億美元罰款和10年監察期的處罰。

德州法官金基德延長對中興的監察期，乃基於商務部處罰該公司的同樣理由。據裁決，法院指定的監察官，在中興享有與商務部指定監察官同樣的權力。

中興通訊在美國商務部4月禁止美企向其供應零組件後，一度面臨危亡。該公司在7月支付了10億美元罰金並在託管帳戶存放4億美元，同時更換董事會和管理層，並同意在10年內聘用新的法尊監察員，之後才得以恢復業務營運。但此次法官命令凸顯出，中興仍在美國面臨嚴格的監管。

(中國時報)

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