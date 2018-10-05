新埔僅2席 3黨不缺席

勞動黨籍的羅美文（左二）、陳新源（左三）分別投入湖口區、新埔鎮的議員選舉。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣議員第5選區為新埔鎮，在應選2名的狀況下，共有8人角逐，現任議員賴江海退出選舉，不過新埔鎮民代表會現任正副主席都轉換跑道選議員，除了國民黨外，還有民進黨、勞動黨布局，戰況相當激烈。

賴江海4年前順利從鎮長轉戰議員跑道成功，今年則退出議員選舉，國民黨則由范曰富角逐連任，以及陳英樓競爭，代表會主席張碧冬、副主席蔡錦堂雙雙以無黨籍投入議員選舉，還有民進黨羅聰賢、勞動黨陳新源，還有無黨籍張玟源，以及無黨籍的生面孔的劉正強。

范曰富本屆拿下7417票，實力堅強，連任機率也高，而陳英樓為資深議員，本屆角逐鎮長失利，不過在賴江海未選狀況下，勝選機率也不低，不過還有羅聰賢、陳新源、張碧冬等人來勢洶洶，是否能搶進議會，有待觀察。

新埔鎮過去有民主聖地之名，儘管國民黨在新埔實力雄厚，不過民進黨亦有所突破，羅聰賢2年前在總統、立委選舉積極輔選，為民進黨在新埔鎮拿到不錯的票數，此次被徵召參選議員，選情備受矚目。陳新源則從代表轉戰議員，他有「霄裡溪戰將」之名，還有陳姓、林姓宗親支持，亦受到關注。

張玟源曾是新竹縣議會副議長，本屆選舉亦拿到逾3500票，張碧冬、蔡錦堂從代表轉戰議員，2人均有基層實力，在多人參選狀況下，新埔鎮選舉令人愈看愈入迷。

(中國時報)

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