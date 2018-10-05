6命枉死 倖存鄰大嘆不值

2018年10月05日 04:13 中國時報 林偉信 ／綜合報導 吳岳修、／綜合報導

翁家現僅存長子翁祥智(前右二)一人，4日對最高法院發回更審結果表示遺憾。（本報資料照片）

重大縱火犯判刑一覽

「如果你是家屬，能接受嗎？」最高法院撤銷湯景華死刑發回更審，住在翁家隔壁的張先生昨嘆了一口氣，他自認不是死者家屬，不想對判決做出太多評論，但他認識翁家10多年，大家都是好朋友，「我真的替他們的枉死感到不值！」

張先生從抽屜中拿出一個塑膠袋，裡面裝著一片烏黑鐵片，看不出來是什麼東西，「我特地留下來作紀念」，他邊說邊打開塑膠袋，右手大拇指與食指夾住鐵片拉了出來，在光線斜照下竟是火警當下被火煙燒過的門牌，夾著門牌的兩指瞬間沾染了黑色灰燼，張先生說：「你看看當時火有多大！」

焦黑門牌 見證惡火

「我的命算是撿回來的！」張先生回想當天仍餘悸猶存，凌晨3時，他被喧嘩聲吵醒，一睜開眼空氣中是燒焦味，他穿著內衣褲往樓下衝，電動鐵捲門上升到膝蓋處時，碰的一聲斷電，他想都不想趴著爬出去，轉頭看到烈焰已經吞噬12號，騎樓下停放的機車被燒得不斷發出碰碰爆炸悶響，他不敢再逗留，拚命往巷弄另一邊逃。

鑽鐵門縫 匍匐逃生

他說，自己幸運活了下來，但想到不幸枉死的好友翁樹霖一家人，至今仍讓他感到難過，「翁仔是好人，對人很客氣，又好相處，大家當鄰居這麼多年，感情都很好」，他到現在還是無法理解是怎麼樣的深仇大恨，會讓凶嫌縱火燒死6人。

命案現場2、3樓已成水泥廢墟，烈火吞噬與搶救時斧鑿破壞至今仍清晰可見，通往翁家2樓的鐵門已被鐵絲緊緊固定，門上還貼著數張法師超度祈福的符令，張先生每次回想起在爆炸與火焰中逃命的畫面，還是膽顫心驚。

翁家長子 憂遭報復

「我替他們枉死感到很不值」，張先生感概，「可是法官就是要這樣判，我們小老百姓又能說什麼，也只能默默接受」。

至於翁家長子透過謝智潔律師表示擔心之意，他害怕湯若未被判死刑，日後假釋出獄，將遭尋仇報復。

謝智潔則說，本案事證太明確，湯的律師只能做有罪答辯，況且湯的病史距案發近10年，期間沒有任何就醫紀錄，連看守所也認為沒問題，沒想到，最高法院開惡例，竟要求做精神鑑定。

(中國時報)