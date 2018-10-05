15搶9 新興勢力瓜分綠票倉

新北市第三選區（三重、蘆洲）議員選舉出現15人搶9席的激烈戰況，無黨籍彭佳芸（中）有服務長達20年的現任議員鄭金隆公公力挺，實力不容小覷。（高彥哲翻攝）

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中國時報
高彥哲／新北報導
新北市第三選區議員參選名單（15搶9）

新北市第三選區（三重、蘆洲）出現15人搶9席的激烈戰況，現任9席中7人爭取連任，三蘆選區向來被視為綠營鐵票區，綠營提名6席力拚全上，藍營則僅提名3席，在保守中仍積極爭出線，無黨聯盟和時代力量仍有泛藍、綠勢力瓜分票源，也讓選舉戰況更加激烈。

民進黨提名6人拚全上

民進黨提名的6位人選中，陳啟能、邱婷蔚、李余典、李倩萍、李坤城等5位是現任議員，選情相對的樂觀。唯一的新人，是前台北縣議員林國雄之子林永鴻，目前勤跑黨內造勢活動積極拜票。

而連任5屆擔任議員長達20年的鄭金隆，今年交棒主播兒媳彭佳芸以無黨籍出征，彭形象清新加上承接家族的基層組織，實力不容小覷，不過，地方人士認為，今年選舉大環境對民進黨不利，泛綠想7席全上恐有難度。

國民黨提3人基本盤穩

國民黨今年提名3人，其中蔡明堂是現任議員，地方經營深受里長肯定，基本盤相對穩固，現任三重忠孝里長王威元則是青年新人參選，與上屆落選的前議員黃桂蘭同樣積極參與黨內造勢，爭取出線。

國民黨新北黨部主委李乾龍分析，本區老將基層穩固，王威元以年輕、有活力的親新形象深受地方青睞，選情相對樂觀。

不過，國民黨員顏群晃參加台北市議員黨內初選失利後，轉到新北市第三選區參選，因主打侯友宜力挺，也被外界質瓜分票源，但李乾龍認為，顏群晃對三蘆在地淵源不深，又是違紀參選，影響有限。

無黨籍勢力急起直追

無黨聯盟現任議員李翁月娥曾當過蘆洲市長，長期耕耘地方基層實力堅強；其他如時力陳志明、新黨董俊良選情相對吃緊，目前正急起直追。

(中國時報)

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