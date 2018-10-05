徐定禎告徐耀昌 兩陣營互槓

2018年10月05日 04:13 中國時報 陳慶居 、巫靜婷／苗栗報導 、巫靜婷／苗栗報導

無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎4日由競選總幹事、即苗栗市長邱炳坤及律師黃盈舜等人陪同，到苗栗地檢署按鈴申告，指控包括對手國民黨籍、爭取連任的縣長徐耀昌及其祕書和發言人7人，數度在FB和LINE社群散播攻擊性不實言論，已涉嫌違反選罷法意圖使人不當選及妨害名譽。

徐耀昌：做賊喊抓賊

徐耀昌陣營則回應指出，徐定禎先前即被質疑是抹黑廣告的始作俑者，如今卻「做賊喊抓賊」，一個政治人物對可受公評之事，本應接受大眾檢驗，呼籲選民看清徐定禎真面目不要受騙。

在FB和LINE言論攻擊

下屆苗栗縣長參選人當中，尋求連任的徐耀昌，與民進黨禮讓、無黨籍的頭份市長徐定禎，選情緊繃。徐定禎陣營批評徐耀昌任用被判刑的前通霄鎮長徐永煌，再指徐耀昌女兒「靠爸」等，總部已按鈴控告徐定禎；而徐定禎4日也檢具資料對徐耀昌等7人提告，「雙徐」一來一往。

徐定禎控告對象，有徐耀昌及其苗栗競選總部發言人徐廷琮、縣府勞青處副處長涂榮輝、總部祕書簡國榮、沈芳瑩、胡清賢及工策會前副總幹事徐永煌祕書鄭麗珠等7人，他表示，對手透過記者會或於FB及LINE社群，散發「無良政客、為達政治目的毫無中心價值」，縱容幹部以「綠色覺醒、拒絕黑金復辟、信仰不堅、欺騙神明和選民」等言論，已扭曲其形象、誘導選民認為他與黑金掛鉤，用不署名文宣抹黑的手法打泥巴戰，實在不夠光明正大，基於零容忍立場決定提告。

徐耀昌陣營強調，徐定禎在個人臉書曾簡介自己曾在家庭教會工作，現在卻說只陪太太上教會，一個信仰不堅定、發誓都能張冠李戴的人，如何取信於民，同時指出徐定禎尊崇「綠色執政、品質保證」，現因綠營執政民調直直落，為騙選民竟將高舉的綠旗換藍旗，這不是欺騙選民是什麼？

(中國時報)