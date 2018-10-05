中橫便道開放中巴 本月上路

2018年10月05日 04:13 中國時報 陳淑娥 、 沈揮勝 ／台中報導 ／台中報導

為振興大梨山地區觀光發展，台中市府積極研商中橫便道開放通行計畫，安全評估委員會已通過期末報告審查！市府表示，交通部日前同意中巴通行，目前進入行政院核准程序，最快中巴10月即可上路。

921地震造成台8線谷關至德基中斷，「臨37線便道」成梨山往返台中主要道路。交通局長王義川指出，市長林佳龍透過和平專案為梨山居民解決聯外交通困境，在安全無虞、尊重專業前提下，與相關單位研議開放通行。

全線接電並設基地台

王義川指出，為保障梨山地區通行安全並兼顧觀光及農業發展，市府不斷與公路總局協商開放乙類大客車通行中橫便道，包括提出安全評估報告、營運規畫、安全風險管理及效益評估分析等。林佳龍去年12月現勘時提出「管制通行車輛，不管制搭乘旅客」的通行乙類大客車方案。

王義川強調，交通部日前同意中巴通行中橫，目前已進入行政院核准程序中，最快10月即可上路。民眾關切中橫便道電力通訊問題，台電已於9月完成全線接電，並由電信業者完成基地台設置，未來配合中巴上路，中橫便道將全線通訊無死角。

便道維持3時段管制

谷關工務段長呂正安表示，目前中橫便道管制有3個時段，分別是早上7點、中午12點及下午4點，因2年4億元的第二波強化工程將於明後年啟動，未來中巴通行後，不會增加開放時段。

南投縣台21線新中橫迴頭彎路段，6月發生大坍方，雖經搶通，公路總局信義工務段公告，10月11日起到明年1月31日將實施整點放行交管；因新中橫草坪頭至塔塔加間，長期實施夜間管制禁行，民眾應先打聽清楚路況。

(中國時報)