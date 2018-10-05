南美館1館 17日試營運

台南市立美術館1館17日將試營運。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

台南人期盼60年的台南市立美術館，1館將於17日「開門入厝」試營運，1、2館將同步於12月15日一起開館。南美館首設「美術科學研究中心」，是全台唯一設立修復、檢測畫作的美術館，為迎接台南藝文圈盛事，也盼全民多親近美術館，明年3月前均免費入館。

1、2館將同步開館

南美館1館、2館位於中西區古蹟蛋黃區，1館前身是原台南警察署，新建2館是公11停車場，緊鄰孔廟、林百貨、國立台灣文學館。其中，早在1902年，2館所在地北側即成立台南博物館，是台灣第一座公共博物館，後更名為「臺南州立教育博物館」，百年後，同一地點誕生一座美術館，橫跨百年相互呼應。

南美館館長潘襎說，南美館以在地藝術家作品為優先典藏，發展在地藝術家資料庫，豐富館舍內涵，目前約有1534件各方捐贈典藏品入庫。17日開館試營運，館內規畫市民畫廊，透過徵件提供在地藝術家、創作團體申請展出，成為美術館的一份子。

明年3月前免費入館

他強調，南美館首要建構台灣400年美術史，設有美術科學研究中心，並獲中央在前瞻計畫3年補助3000萬元經費，著重技術修復，期許南美館跟上世界潮流，不只作為文化觀光發電機，也能與台南歷史紋理息息相關，成為台灣面向世界的一扇審美窗戶，扮演台灣接軌未來的美術館。

南美館將採收費入場，市民可享有優惠價，館方正在研議票價。明年3月前均免費入館。

(中國時報)

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