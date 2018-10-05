終審別牽拖 勇於依法裁判

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中國時報

前民進黨市議員謝明達貪汙案，在纏訟多年後，最高法院在未開庭的情況下，逆轉改判無罪定讞，但為了不讓害死6命的縱火殺人犯判死定讞，法官雖開生死辯，就各個爭點聽取意見，最後仍想盡各種辦法，找出精神抗辯當免死金牌，面對6條人命的鐵證，卻判不了死刑，難怪民眾不相信司法。

法官依憲法須超越黨派獨立審判，不管是殺人犯或是貪汙的政治犯，在法律上都應受有同樣的程序正義保障，不能因案件而有不同的對待，也不能為討好政黨，亦或認同廢死主張，在法律仍有死刑制度的情況下，迴避死刑判決。

承審謝明達貪汙案的最高法院刑三庭，在不開庭情況下，關起門來評議將謝明達改判無罪定讞，事後在法官論壇引發批判，承審法官親上火線，在論壇上解釋是為了保障人權，不忍心案件在二、三審間來回，於是自為判決。

反觀湯景華縱火燒死6人且否認犯行、毫無悔意，這種滅門的惡行，依一般國民對法律應實現社會公義、良知及人性普世價值的期待，都認為將湯判處死刑，可以還死者公道並撫慰生者錐心之痛。

怪就在於法官雖然不能民粹，但也不能忽視民眾想法，就像高院昨判決一起命案，法官居然認為凶手被判無期徒刑，未來能否回歸社會顯有疑問，不符教化積極作用，所以判處有期徒刑，試問日後凶手出獄再犯，屆時法官要扛責嗎？

判處死刑理應慎重，最高法院開庭後，認為二審判決理由不完備，或犯罪事實與判決理由矛盾，大可在判決書中糾正二審錯誤之處，而不是將案件再發回更審，讓司法正義無法早日實現，也不能落實妥速審判的真締。

近年多起死刑判決，被告犯後態度毫無悔意，甚至在法庭怒嗆法官，在「求其生而不可得的情況下」，法官應依法裁判，該判死就判死，維護法律尊嚴，方能重振司法威信。

(中國時報)

6命枉死 倖存鄰大嘆不值 火劫 夫泣未牽手逃生

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