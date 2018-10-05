台積電青年築夢 時尚耍廢

2018年10月05日 04:13 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

邁入第3年的「台積電青年築夢計畫」近日積極向桃竹苗地區青年朋友徵件築夢，今年除了公開組外，為著眼於「過度浪費」對環境的影響，特別新增以環保與減廢的「Usage 100％」專題組，希望以此邀請青年朋友集思創意，關注環境永續。

台積電文教基金會執行長許峻郎指出，台積電青年築夢計畫在台積電眾多專案中是非常特別的，主要是提供1筆300萬元的獎金，邀請桃竹苗地區的青年朋友來追求自己的夢想，此計畫自2016年起舉辦以來，已吸引200組、超過700位桃竹苗大學青年的參與，至今也已幫助14組學生團隊成功圓夢。

許峻郎說，今年為更聚焦這項計畫，因此設置「Usage 100％」專題組，希望青年朋友一起集思廣義，如何聚焦話題讓社會大眾關注社會問題，而「Usage」是希望著眼於包括衣著等「過度浪費」的議題，並透過創意與發想來提出解決問題的方法。

為引發青年朋友對此次專題的共鳴，這次也特別邀請清大藝術設計系師生合作「海廢創生X藝術時尚」示範計畫，有包括許淳瑜、何孟馨、孫子雲、梁書寧、游加鈺、賴毓庭、羅崴等7位藝術家參與。

教授江怡瑩表示，他們是先到南寮漁港淨灘撿拾海灘上包括保特瓶、塑膠布、海上浮標、漁網、麻布袋等廢棄物，經過重塑與轉化，將海廢物重生為美麗的穿戴藝術品，昨天並在東門城內讓模特兒穿上走秀，以藝術創意參與、傳遞社會、環境與家園的關懷以及重生的寄望。

這項築夢計畫的徵件時間將至10月26日中午12點止，桃竹苗大專院校學生（含碩士班，不含在職專班）均可組隊參加。詳情可至官網http://tsmcdream.ic975.com/查詢。

(中國時報)