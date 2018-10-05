雲二監動土擴建 可納1360人

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中國時報
／雲林報導

台灣的監獄超收嚴重，受刑人像沙丁魚擠睡在地板照片曾躍上國際媒體，大損國家形象。法務部為解決問題，陸續擴建監獄，雲林第二監獄擴建工程4日動土，未來將成國內首座智慧化管理監獄。法務部次長陳明堂強調，擴建是擴大每一受刑人的空間，而非增收人數。

雲二監擴建新監舍位於現有監舍西側，原本是技能訓練農場，占地1.6公頃，預計2020年12月底完工，地上5樓，地下1樓，規畫高度安全管理專區、一般收容區舍房與接見室等大樓各1棟，以及相關附屬設施、設備，可容納1360人。

矯正署長黃俊棠、雲林地檢署檢察長鄭鑫宏、雲林地院院長張國忠、雲二監典獄長葉漢潼、行政院雲嘉南執行長許根尉、雲林縣副縣長丁彥哲等執鏟動土。

陳明堂指出，蔡英文總統2年前便指示監所擴建，去年完成預算編列，希望盡早完工有效紓解擁擠現況，讓收容人有尊嚴地接受教化，期出獄後順利回歸社會，不再回籠。

陳明堂表示，全國各監所平均超收率曾達21％，以雲林第二監獄收容狀況為例，法定收容數是1552人，但目前已收到1990多人，超收率高達26％，擴建監舍不是為了收更多受刑人，而是為了擴充現有收容人的使用空間。

陳明堂說明，雲二監新舍房以1人1床、每人舍房空間1坪以上為設計基礎，注重採光、通風、節能減碳等，並將成為國內第一座兼顧人權、科技、環保及智慧化管理的現代化監獄。

(中國時報)

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