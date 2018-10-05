侯辦：霸道 難怪蘇會搶資料

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中國時報
許哲瑗／新北報導

因為使用「引擎」一詞而遭指控抄襲政見的國民黨籍新北市長參選人侯友宜4日無奈表示，他對老縣長動不動就愛酸人家、虧人家一下，早就習慣了。侯辦則指出，不解老縣長認定只能自己使用的道理何在，也難怪遭里長指控，會以暴力方式強搶資料。

侯友宜4日上午到土城延吉市場掃街拜票，沿途歡呼聲不斷，除了民眾搶著和侯友宜合照，熱情攤商也送上象徵「凍蒜」的包子、粽子、菜頭等，祝福年底選戰高票當選。

針對日前以「引擎」形容溪北、溪南的發展，遭到蘇貞昌質疑是抄襲「都更五引擎」政見，對此侯友宜無奈說，老縣長動不動就要酸人家、虧人家一下，他早就習慣了。

侯、蘇近日安排的行程多次強碰，被外界解讀在互拔樁腳，侯友宜解釋，民間團體的餐會和活動通常辦在晚上，參選人行程撞上這都是很自然的現象，無須過度放大。

侯辦則針對蘇貞昌表示「如果我講都更變成五支箭，侯友宜會不會說我模仿他」回應，歡迎老縣長引用侯友宜的「都更三箭」，要說「都更五箭」，侯辦也絕對不會說抄襲。

對於侯友宜「溪南溪北引擎」一語遭控涉及抄襲，侯辦除表示遺憾，也解釋「引擎」是許多政治人物講稿中的常用詞彙，前總統馬英九、台北市長郝龍斌等人先前都曾使用過，不知老縣長如此執著，認定只能自己使用的道理何在。如此霸道行徑，難怪遭里長陳情，會以暴力方式強搶資料。

候辦也建議老縣長乾脆把「引擎」二字拿去申請版權，之後無論是罵人、告人都比較方便。

(中國時報)

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