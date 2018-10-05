養護中心病床再被查封

2018年10月05日 04:13 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園一家安養中心6月才因積欠勞健保費、罰鍰等，27張病床遭法拍，業者不但馬上買足病床繼續營業，還拒不繳錢，累積的欠稅增加約40萬元、達近300萬，桃園分署4日上門還遇到業者叫囂，甚至嗆警「我死給你看」，再度查封27張病床等物，房東也要求業者2周內搬遷，否則將聲請法院遷讓房屋強制執行。

因中心仍有16名自費的銀髮長輩，在房東同意下，部分查封物品移至養護中心空房，換鎖後現場保管，並開放4個房間、16張床等必需品供老人繼續使用，社會局表示，6月案發就以查封影響住民身心健康、人員異動為核備、營運保證金未履行等開罰27萬元，依法業者無法經營要擔起轉介安置的責任，會持續追蹤，若業者擺爛將重罰並協助轉銜到其他機構。

位於桃園區中正路的私立安養中心鄭姓負責人積欠勞健保、勞動局、國稅、交通罰單共241筆、258萬餘元，還一度傳出有護理師也欠薪等糾紛，桃園分署6月21日查封27張病床、法拍後償還6萬元，安養中心4天後立刻到桃園分署辦理分期，但分期後不但未繳納任何款項，還立即補足27張病床繼續營業，積欠的款項更節節攀升，10月已達292萬7249元。

桃園分署4日會同警察、社工、房東等，再次到養護中心查封27張病床等動產。

(中國時報)