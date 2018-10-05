彰銀搶匪逃4天 逛百貨被逮

2018年10月05日 04:13 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄彰銀搶案宣告偵破！27歲麥姓男子沉迷賭博欠下30萬巨債，預謀犯案近月，1日持玩具槍搶走彰銀建興分行50萬元，逃亡4天後，警方根據線報、電眼掌握行蹤，4日趁其逛百貨公司無警覺心時逮捕歸案，全案依強盜罪嫌移送法辦。

警方調查，麥嫌無業、無前科，平日工作不穩定，先前在岡山螺絲工廠打零工，與家人關係不睦，獨自租屋在三民區。他愛賭博，接連向朋友、當舖借錢欠下30萬元，被追債逼急鑄成大錯。

警方指出，麥嫌9月17日在三民區偷竊1部機車，當成犯案工具，10月1日犯案當天，原本鎖定三民區澄清路某家銀行，但觀察發現人潮眾多，不利逃跑，於是轉向彰銀建興分行犯案。

麥嫌在彰銀打烊前5分鐘，持玩具槍奪走50萬元，旋即將贓車棄於澄清湖附近，步行將玩具手槍等犯案工具丟棄一處水溝，再搭小黃往岡山逃逸，連日來以汽車為家，盥洗再到摩鐵去。

原本案情陷入膠著，直到警方公布嫌犯特徵，認識麥嫌的友人暗自舉報，警方根據線索一一比對，掌握嫌犯活動地點，昨日下午3時30分許，發現嫌犯還有閒情逸致在夢時代逛大街，帶著拘票前往埋伏。

警方在夢時代停車場逮補麥嫌時，他一臉錯愕，手上拎著剛血拼完衣物、鞋子，背包藏有剩餘38萬贓款，其餘拿去還債。麥嫌對於搶劫犯行坦承不諱，全案依強盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

(中國時報)