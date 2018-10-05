鶯歌IAC陶藝年會 大花瓶變身簽名簿

鶯歌陶藝家詹國祥製作的2個胡瓜造型大花瓶，成為IAC國際陶藝會場最特殊簽名簿。（詹國祥提供）

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中國時報
／新北報導

10月初在新北市舉辦的國際陶藝年會（IAC），會場還設置2個大型胡瓜造型花瓶，讓來自世界各地的陶藝家都可以在上面簽名留念，製作這2個大花瓶的鶯歌陶藝家詹國祥說，這2個花瓶完工已久，期間也有數位買家表示有意購買但遭回絕，或許是「作品會找主人」，這對花瓶就是想要裝滿各國陶藝家回憶。

鶯歌陶藝家詹國祥以「腳踢轆轤」技巧問名國內外，2010年前往韓國韓國蔚山世界甕器文化博覽會展演時，還受到當地陶藝界的驚艷，希望把這套腳踢轆轤的技巧留下來，成為趣聞。

詹國祥曾在2008年陶瓷嘉年華限時擂台賽中，拉出1只高達127公分的超級大花瓶，技驚四座，屢屢創造高度紀錄的詹國祥，也因製做出許多難度甚高的超級大花瓶而著稱。

詹國祥在工作室裡留著一對象徵「福祿」寓意的胡瓜造型花瓶，吸引多位買家洽詢，但卻都遭到他拒絕，幾年下來這對花瓶儼然成為只看不賣的展示品。

鶯歌陶博館好不容易爭取到聯合國教科文組織下的國際陶藝年會主辦權，詹國祥獲悉後，乾脆配合活動把這對大花瓶做為各國陶藝家的簽名本」，與會的300多位陶藝學會會員也樂得在花瓶簽上名字。

詹國祥說，作品會找主人，幾年來他都不願割愛這對花瓶，卻因為舉辦IAC而簽滿了難得來台的各國陶藝界重量級人士名字，機緣難得，他也希望這對花瓶燒製完成，可以留存做為陶博館的重要紀念品。

(中國時報)

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