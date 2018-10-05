張晉婷教做防蚊膏 與選民搏感情

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中國時報
吳岳修／新北報導

新北市登革熱疫情持續延燒，無黨籍市議員參選人張晉婷近來開辦環保防蚊課程，教導婆婆媽媽親手製作防蚊蟲膏皂，透過教學互動與選民搏感情，自製的防蚊膏又香又防蚊，民眾反應熱烈，每周一場30名額場場爆滿，張晉婷事後還將酌收的50元材料費，全數捐給唐氏症基金會，讓愛心再次傳揚。

張晉婷說，會接觸手工皂其實跟家人有關，某次因緣際會參加香氛花藝課程後產生興趣，許多文章報導指出坊間販售肥皂、淋浴乳等清潔用品，含有很多對皮膚不好成份，當時她正處於工作與情緒低潮，於是決定要替自己人生開啟另一個窗口，開始認真投入學習。

張晉婷笑說，她對手工膏皂愈做愈有心得，做出來的成品拿給親友試用，大家反應都很好，也讓她做出信心，甚至自創smile savon香氛品牌，在未擔任議員那段期間，不僅持續投身公益活動，擔任林阿仁慈善基金會執行長，還將smile savon香氛品牌結合公益，推廣到學校與社區免費教學。

近來新莊地區爆發登革熱疫情，張晉婷靈機一動，決定推出環保防蚊手作課程，每個星期天下午2時到4時，在她的五股服務處開課，每場可容納30人報名參加，由於當場製作出來的防蚊磚、紫草膏、左手香膏等成品，品質細嫩香味足，還兼具防蚊蟲效果，廣受婆婆媽媽們歡迎，每每開課幾乎場場爆滿。

張晉婷也說，利用身邊隨手可得的素材，自己動手做天然又有效防蚊物品，不會刺激皮膚，自製自用更安心。

(中國時報)

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