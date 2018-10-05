重陽敬老 林姿妙訪百歲人瑞

羅東鎮長林姿妙（右）4日專程拜訪高齡101歲的賴鳳凰等11位百歲人瑞，致贈敬老禮金及豬腳麵線。（羅東鎮公所提供）

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中國時報
／宜蘭報導

重陽節將至，國民黨宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙4日專程拜訪高齡101歲的賴鳳凰等11位百歲人瑞，除致贈每人敬老禮金2萬元及豬腳麵線以示祝賀，也陪著閒話家常，關心人瑞們的作息、健康養生長壽之道，林姿妙並強調，鎮公所將繼續推展各項長者福利，讓每一位生活在這塊土地的長者，都能快快樂樂，長壽久久。

羅東關心長者福利

台灣已邁入高齡化社會，為表達對長者關懷之意，羅東鎮公所在重陽節前夕致贈65歲以上的長者重陽禮金，65至79歲長者共8065人，各發給1000元，80至89歲長者2436人，每人發給2000元禮金，另90至99歲長者395人，各致贈6600元禮金，其中11位百歲人瑞則由鎮長林姿妙親自到府致贈2萬元禮金及豬腳麵線等賀禮。

羅東鎮公所表示，全鎮今年65歲以上符合致贈對象的長者有1萬907人，占全鎮人口總數15.04％，希望透過重陽佳節致贈禮金的活動，表達對長者的尊敬及關懷，並持續打造銀髮族的友善空間，讓長者能在羅東鎮安享恬淡悠閒的生活。

提供晚年生活照護

林姿妙表示，老人家長年為家庭和這塊土地辛苦耕耘付出，鎮公所有責任給予關懷，加強各項老人福利工作，提供其晚年生活照護，讓長者活得更健康、快樂；九九重陽是屬於長輩的大日子，老人家是我們的寶，沒有他們一生揮汗打拚及努力奉獻，年輕一代無法享受社會進步與繁榮的果實，鎮公所將繼續推展各項長者福利，讓每一位生活在這塊土地的老大人，都能健健康康、快快樂樂，且長壽久久。

(中國時報)

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