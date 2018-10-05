選情不利 綠營港湖恐掉1席

2018年10月05日 04:13 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

國民黨內湖南港區議員參選人李明賢。

新黨內湖南港區議員參選人趙家蓉。（陳燕珩翻攝）

北市內湖南港區應選9席議員，本屆藍綠分布平均，但今年大環境對民進黨選情不利，包括高嘉瑜在內4名現任雖打出配票策略，但地方人士評估，除非配到「完美」，否則依目前情勢，綠營極可能掉1席，再加上國民黨李彥秀轉任立委的空缺，可能形成國民黨新人李明賢、游淑慧和新黨趙家蓉3搶2局面。

港湖區本屆扣除親民黨黃珊珊，其餘8席藍綠各半，國民黨老將吳世正、陳義洲和闕枚莎基本盤穩固，被看好能順利連任。為補李彥秀空缺，黨內推派2名新人應戰，曾任文傳會主委的李明賢與「郝家軍」游淑慧，被地方稱作「黨主席」與「副主席」的人馬，兩人看板宣傳多、媒體曝光量高，實力不容小覷。

但民進黨選情則堪憂，有里長分析，因中央執政包袱多，柯綠分手發酵，加上港湖原本就藍大於綠，現又有「看到民進黨就不想投」的氛圍，對綠營相當不利。民進黨也深知處境艱難，打出團結牌，由4年前拿下「全市最高票」的高嘉瑜，與同黨戰友王孝維、李建昌和江志銘達成共識「配票」，追求席次極大化。

不過，有地方人士直言，民進黨現任議員中，有人服務做得較少，地方上常看不到人，這次處在危險邊緣，除非配票配到「超級完美」，才能確保4席全上。從目前態勢來看，高嘉瑜的支持者中，有很大一群人不受民進黨意控制，戰友很難瓜分她的高人氣，綠營很可能會掉1席。

其餘小黨部分，同為「票后」等級的黃珊珊，選情相對穩固，若穩紮穩打連任不成問題；另5名參選人，就屬新黨趙家蓉具威脅性，她上次以素人之姿挑戰失利，但是以「落選頭」敗陣，且4年來仍持續深蹲地方、服務民眾，有一定的基本盤，外界看好多出的2席，將由她和李明賢、游淑慧角逐。

(中國時報)