宜蘭綠營開鍘9人

黃錫墉不滿縣黨部遲遲不處理黨內初選民調爭議，宣布退出民進黨，並以無黨籍身分拚戰縣議員選舉。（黃錫墉提供）

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中國時報
／宜蘭報導

今年底宜蘭縣五合一選舉，宜蘭縣綠營脫黨參選者眾，民進黨宜蘭縣黨部4日宣布，經過執委會討論結果，10位違紀參選者，除冬山鄉長謝燦輝另做個案處理，其餘9人都做出除名處分；遭到除名的黃錫墉說，相信選民會以選票幫自己討公道；謝志得則說，既然理念不同就各走各的。

民進黨宜蘭縣黨部3日晚間開會決議，對違紀參選的黨員，楊順木、謝志得、沈信雄、彭鈺、沈德茂、林文彬、林建地、吳明樺、黃錫墉、謝燦輝等10人，除謝燦輝外，其餘9人都依據《民進黨紀律評議裁決條例》規定做出除名處分，並將送評議委員會通過確認。其中林建地、吳明樺、黃錫墉等3人雖已先行退黨，但將來如再申請入黨，依照除名處分再申請入黨者的程序處理。

將轉戰縣議員的三星鄉長黃錫墉表示，初選民調自己是受害者，犯錯的人卻完全沒事，這已經是全宜蘭人都知道的事，自己都願意主動退黨，如今黨部仍做出「除名」的動作，明顯是政治操作的考量，只能無奈地尊重，但相信在投票日當天，選票會幫自己平反、討公道。

從縣議員轉戰五結鄉長選戰的沈德茂則說，黨本身沒有錯，是「人」的問題，批評太多也沒有用，自己是要爭取為民眾服務的機會，黨既然要除名，沒有什麼意見，就是繼續努力。

至於原本要爭取參選鎮長受阻，最改以無黨籍競選縣議員的謝志得表示，民進黨現在已經變成了因人設事，標準不一的政黨，畢竟政黨是以理念相結合，既然理念不同就各走各的，自己會繼續堅持民主政治的那份初衷。

(中國時報)

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