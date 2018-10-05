蘇恆競選主軸 台北兩岸通經濟創高峰

2018年10月05日 04:13 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市中山、大同區市議員參選人蘇恆提出「台北兩岸通，經濟創高峰」競選主軸，她指出，蔡政府上台後未能妥善處理兩岸問題，導致兩岸陷入僵局，陸客銳減、經濟合作倒退，她主張北市應與大陸十大城市交流互訪，同時推出陸客台北觀光4天3夜套裝行程，並輔導台北十大夜市與對岸夜市締結姊妹夜市，促進兩岸交流及觀光與城市發展。

蘇恆指出，北市應做為促成兩岸通的領頭羊，從觀光、經濟、就業等方面，加強與北京、上海、天津、西安、重慶、廣州、南京、深圳、成都、武漢等十大城市，建立互訪、互信、互利基礎，創造台北兩岸新經濟。

蘇恆進一步表示，北市各夜市受陸客大幅遞減影響，人潮錢潮逐年創新低，夜市攤商苦不堪言，若能在城市合作交流上達到共識，搭配台北觀光旅遊套裝行程，勢必能帶入人潮，帶動北市觀光、小吃產業發展。

蘇恆提出4大兩岸經濟政見，包括促使市府與大陸一級城市交流，產生多方面合作契機；台北十大夜市與對岸締結姊妹夜市，創造陸客來台北指定十大夜市必遊熱點；觀光旅遊則可以推出台北4天3夜套裝旅程，透過城市觀光行銷開拓周邊產業商機；產業交流方面能定期輪流舉辦論壇，促使城市產業彼此交流。

蘇恆強調，「台北兩岸通」可以創造人流、錢流、物流、軟流〈軟體實力〉，產業也能因交流競爭而帶動升級，並突破兩岸現行的僵局。

(中國時報)