大同鄉篤定插藍旗

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣大同鄉、南澳鄉兩鄉人口各約6000餘人，居民以泰雅族為主，大同鄉只有國民黨何勝立登記參選，已篤定插上藍旗；南澳鄉是無黨籍鄉長薛秋花挑戰連任，對手有國民黨李勝雄，以及無黨籍豊張述、嵬浪‧斗力Wilang.Toli，4搶1的局面，讓南澳鄉長之爭格外激烈。

宜蘭縣原民鄉是大同、南澳鄉，長期以來都是泛藍陣營的鐵票區，2014年現農委會主委林聰賢挑戰宜蘭縣長連任時，在大同、南澳分別拿下43.76％與49.29％的得票率，已是民進黨最佳成績，但鄉長之爭綠營仍無插旗餘地，年底選舉並未推派人選。

大同鄉長選情單純，國民黨籍鄉長陳成功年底任期屆滿，國民黨提名大同鄉代會主席何勝立參選，何勝立累積多年人脈與能量，加上備戰已久，原本傳出可能會有其他人與他競爭鄉長，但登記截止後確定只有何勝立參選。

南澳鄉長選舉是無黨籍鄉長薛秋花挑戰連任，此次鄉長選情是4搶1，與4年前的鄉長選舉局面相同，當時薛秋花以35.91％得票率當選鄉長，她的3名對手除豊張述捲土重來外，其他2人都是新面孔。

在票票都是關鍵的原民鄉長選舉，無黨籍的豊張述、嵬浪‧斗力Wilang.Toli各有人脈與優勢，國民黨推派的李勝雄是金洋國小的校長，李在教育界服務許久，實力不容小覷，薛秋花有現任優勢，但她與鄉代會主席李元亮勢如水火，鄉公所與代表會的不合，鄉民皆知，也讓薛秋花連任選情增添變數。

(中國時報)

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