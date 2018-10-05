不滿被扣帽 林右昌罕見動怒

2018年10月05日 04:13 中國時報 張穎齊 ／基隆報導 李怡萱、／基隆報導

基隆市議會4日進行市長施政總質詢，市議員曾紀嚴提及深澳燃煤電廠，再次要求林右昌表態，是否因支持興建電廠，才不願接受其他替代方案？對此，總質詢已3度回答反深澳問題的林右昌罕見動怒，當場表示「不要扣我帽子」，並反問曾紀嚴，如果改成使用核能發電，「核廢料要不要放在你家？」

基隆市議員在總質詢期間緊抓反深澳議題，藍營市議員鄭林清良2日早上在議會要求林右昌答覆，到底支不支持深澳電廠蓋回來，林當時也直言，「可以不蓋就不蓋」，隔天親民黨市議員莊錦田又要林右昌簽署「如果深澳電廠重新啟用支不支持承諾書」，昨曾紀嚴已是第三度要求林右昌表態。

藍緊咬 反嗆核廢放你家

曾紀嚴指出，林右昌對深澳電廠的態度還是含糊不清，讓市民感受不到市政府積極處理的誠意，再度要求林「給個交代」， 林右昌聞言當場變臉，反問「如果用核電，那核廢料又該如何處理？」

林右昌強調，一向堅持理性、討論市政，要求市議員「不要一直為了選舉操作」，只提到空汙，卻不說其他問題。林右昌指出，目前核電廠的核廢料已經放滿了，若要續用核能發電「哪裡才是民眾能夠接受的核廢料放置地點？」

指操弄 強調要理性討論

他說，深澳電廠的規畫應該理性討論，若淪為選舉議題，民眾也無法充分了解資訊，自己一定會以全體居民最大的利益著想。

另外，對曾紀嚴建議，為保障市民的生命財產安全，市府應盡速研擬「全面補助」裝設防水閘門的相關措施，林右昌則表示，目前財源有限，暫時無法全面補助，但會再研擬妥善辦法。

林右昌還說，市府在去年6月2日豪雨時，即針對重災區進行大規模的補助，但裝設防水閘門，畢竟只是在整體都市的防水防洪功能尚未完全改善前，所做的應急措施，加上市府財源有限，目前無法做全面性補助，不過議員的建議方案，市府仍會納入評估，再做妥善的研擬。

(中國時報)