太魯閣音樂節 20日登場

由范宗沛（中）領軍的峽谷弦樂四重奏將於20日於太魯閣峽谷音樂節演出。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

舉辦17年的太魯閣峽谷音樂節今年以「峽谷弦音，齊詠山林」為主題，集結全國不同文化的音樂，將弦樂、古典樂、客家、原住民音樂等以跨族群綜合的概念出發，將於10月20日在太魯閣台地以上下半場演出，民眾可至指定搭車地點前往。

太魯閣國家公園管理處4日舉辦太魯閣峽谷音樂節記者會記者會，今年邀請囊括金鐘、金曲、金馬的三金音樂家范宗沛擔任音樂總監，規畫演出內容。

范宗沛說，這次音樂設計保有太魯閣國家公園族群融合的精神，邀請線上音樂家一起來太魯閣「玩」音樂，邀請民眾活動當天帶著野餐墊、垃圾袋，坐在草坪上聆聽音樂，並維持垃圾不落地的理念，只留下美好記憶。

記者會中公布演出卡司，由范宗沛親自領軍的峽谷弦樂四重奏做開場，接下來為峽谷二重唱、Amis旮亙樂團接力演出；下半場由水源國小舞蹈隊開場、范宗沛音樂團隊、雲力思、羅思容&孤毛頭樂團做今年的結尾，演出時間自上午10時自下午4時30分，中午12時中場休息2小時。

20日活動當天8時自下午6時，在錦文橋南北兩側實施交通管制，太魯閣台地禁止車輛進入，欲進入中橫公路車輛請行駛台8線東西橫貫公路牌樓進出，欲前往民眾可前往新城火車站搭乘免費接駁車，民眾也可透過太魯閣峽谷音樂節臉書紛絲專頁同步欣賞現場活動。

(中國時報)

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