灃食攜手教育部 力推營養5餐

灃食公益飲食文化教育基金會推廣「營養5餐計畫」，希望把飲食、設計、食農教育等觀念向下扎根，基金會4日下午舉行記者會宣布將與教育部合作，目標3年內推廣到全台百所學校。（林縉明攝）

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中國時報
／台北報導

灃食公益餐飲文化教育基金會為改變下一代「營」響力，結合新北市2所小學打造「夢想實驗室」，推動「營養5餐計畫」，讓學生學習飲食均衡外，同時導入食農教育、美感健康餐盤設計、飲食文化等概念，要把健康飲食習慣向下扎根，基金會4日宣布與教育部合作，目標3年內把「營養5餐計畫」落實在全台百所校園。

「營養5餐計畫」5大主軸為國小學童學習均衡健康、美學品味、飲食知識、服務精神與感恩惜福，為推動「夢想食驗室」，灃食基金會董事群作家侯文詠、和碩科技董事長童子賢等人，邀請工業教父謝榮雅、亞洲料理金牌主廚林諾凡等共同參與，以推動台灣飲食文化教育為目標。

灃食基金會表示，「營養5餐」找來亞洲最佳女廚師陳嵐舒，攜手多位主廚設計出適合孩子的夢幻營養午餐食譜，灃食基金會則設計食育教材，並融入自然、美術、語文的課程，讓孩子從趣味中學習飲食知識，今年起與新北市青潭國小、育德國小合作，成為首波導入營養5餐模組的學校。

灃食基金會董事長姚仁祿指出，起初思考如何讓下一代變得更健康，發現國小學生很大比例在學校吃午餐，因此，打造具美感、美味、知識的飲食文化從午餐開始，歷經摸索及匯集近年多場演講累積資料，把知識轉化成影片分享，希望能把理念發揚。

(中國時報)

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