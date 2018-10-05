台塑樂活 12月辦生態路跑

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中國時報
／宜蘭報導

台塑企業將在12月2日舉辦「Formosa樂活盃宜蘭生態路跑」活動，希望透過與企業廠區周邊的在地夥伴合作，讓產業與地方共生共榮，打造第二個宜蘭台塑樂活圈，更歡迎民眾參加這場路跑活動，暢快享受耳目一新、知性、生態的路跑新體驗。

此次路跑活動分為「15公里健跑組」及「3公里樂活組」，「樂活組」將沿著龍潭湖的週圍步道繞行一圈，「健跑組」則是另外行經到礁溪鄉的田園道路，邊跑步邊欣賞沿途的山明水秀， 還會經過樂活圈中許多的特色商家及景點，完成這趟路跑，猶如完成一場樂活小旅行。

主辦單位表示，為鼓勵更多人參與，路跑活動報名費非常優惠，「3公里樂活組」只要200元，「15公里健跑組」加上免回收計時晶片只要300元，參賽的贈品也很豐盛，除有活動紀念衣、毛巾、束口袋、價值399元以上的參賽福袋好禮外，還有樂活盃VIP電子護照等。

完成路跑之後，跑友們還可繼續參與由當地小農商家組成的園遊會，充份體驗龍潭村民力爭上游精采呈現的各項成果。Formosa樂活盃-2018宜蘭生態路跑活動即日起至10月31日受理報名，報名網址: https://www.u-pro.tw/new/index.php/activity_detail/159。

(中國時報)

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