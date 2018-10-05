北捷周末 北車到圓山24小時不打烊

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中國時報
／台北報導

台北白晝之夜即將在周末跨夜登場！台北捷運配合活動，捷運台北車站至圓山站首度24小時不打烊，延長營運服務，列車班距約為20分鐘，視人潮狀況機動加開班次，此外，北捷古亭站7號出入口電扶梯增設工程完工，即日起正式啟用，該出入口有上、下行電扶梯各1座，讓旅客進出車站更便利。

今年白晝之夜選定濃縮台北各時期繁華、深具文史故事與混搭風情的中山北路作為藝術發聲場域，以圓山周邊和南西商圈為2大範圍，包含主策畫節目與響應活動，預計呈現至少43處藝術裝置、70場演出。

白晝之夜加開的跨夜捷運列車，行駛車站為捷運淡水信義線的圓山、民權西路、雙連、中山及台北車站，同時延長5個車站營運時間，供民眾進站搭車。

北捷特別提醒民眾，民權西路、中山及台北車站等轉乘站，沒有開放轉乘服務，為讓民眾盡興參與一年一度的藝術嘉年華，主辦單位特別安排嚴梵與馬汀吉他2人組，在7日凌晨12時至2時在捷運車廂內表演。

為方便民眾通行，中山地下街雙連站到台北車站各出入口皆有開放，「誠品R79」書店也延長營運至7日上午6時。

另外，古亭站為松山新店線、中和新蘆線交會站，7號出入口電扶梯即日起加入服務行列，台北市長柯文哲昨出席啟用典禮，他致詞時表示，這是結合里長們的提案，市府通盤檢討後新增設的捷運站電扶梯計畫，讓長者及身障朋友更方便使用捷運。

(中國時報)

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