美台海軍演 激化兩岸

2018年10月05日 04:13 中國時報 湯紹成

由於中美貿易大戰如火如荼，一如預期，美中之間的經貿衝突已開始向其他方面展延，而且環環相扣、相互牽連，兩國關係已接近全面對抗的境地，修昔底德陷阱現已由冷戰的方式呈現。繼9月底中美雙方軍艦在南海幾乎擦撞的驚險狀況之後，美方又放出風聲，美軍計畫於11月在南海與台灣海峽附近舉行大規模軍演，屆時正值美國期中選舉前後，而台灣也將進入選舉熱戰期，這個時間與地點的選擇都極為敏感，針對性也極強。

為防堵中國崛起，從朝鮮半島、東海、台海到南海等區域熱點問題，都是美國可以運用的極佳籌碼，前兩項問題的衝突性目前稍降，但後兩項仍有升高的趨勢。南海地區的問題確實複雜難解，主要由於主權歸屬與國際規範之間的衝突所致。雖然兩岸長期主張九段線的畫界，但因並無明確的屬性與內涵，導致爭議不斷，大多數域內外國家都不願接受。因而在美國的主導下，國際仲裁法院於2016年7月做出判決，其內容基本否定九段線的合法性，以及大陸所提的所有權限。

北京不但反對此判決，還積極在南海填海造島，並加強軍事部署，以致與相關國家間發生了一系列的對峙爭議事件。目前，陸方已在南海擴建7島礁，3條2700公尺以上的跑道，可起降遠端戰鬥機和大型轟炸機。其中南沙的永暑礁、渚碧礁、美濟礁已形成三角聯防，剛好把太平島包圍在中間。若再加上西沙的永興島，以及較為接近菲律賓而大陸又實際掌控的黃岩島，當可確實掌控南海的大三角。

若大陸實際掌控南海，這不但是東方價值對西方價值的挑戰，美國在印度洋上的賈西亞軍港將與太平洋切斷，確實難以忍受。面對這種情況，美國尤顯焦慮。在過去兩年來，美方經常打著航行自由的旗號，持續派遣機艦闖入大陸所屬島礁的領空與領海，並遭陸方驅離，雙方各有進退。

4月中旬，當解放軍在海南島附近舉行軍演，美國航母就直闖中方禁航區，導致演習中斷。之後，美方更提出印太戰略，企圖拉攏東亞地區各國，一同抵制大陸的南海戰略甚至一帶一路的倡議。為響應美國的號召，日本還派潛艦巡弋南海，英、法兩國船艦也積極參與，可見當前南海紛亂的情況。

再以東協國家的角度觀之，他們還比較在意南海的和平與發展，並不急於解決主權歸屬問題。美國一方面攪亂一池春水，還引進外力加持，況且還可能對東協進行貿易戰，自然讓這些國家擔心，屆時還可能需要陸方的支持。因而在8月，大陸就與東協初步談成雙方的行為準則，但陸方堅持這只是危機控管的協議，而不具衝突解決的功能，否則就會牽涉到南海畫界與主權問題。雖然雙方歧見仍高，但確是一個有利的談判基礎，以緩和對立。

面對這個動盪的局勢，我方可以扮演的角色確實有限。目前美方雖積極拉攏台灣，甚至還有意鞏固我與邦交國的關係。但是正當美中競鬥白熱化之際，台灣必須避免顧此失彼，越與美方合作，兩岸關係越會惡化。如何拿捏分寸，以維護我方最大利益，確實考驗主政者的智慧。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)