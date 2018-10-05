2018年10月05日 04:13 中國時報 杜英宗

第3屆唐獎9月在台北舉行頒獎典禮，表彰在永續發展、生物醫療、漢學與法治等領域對全人類進步卓有貢獻的人士，我全程與會，一方面為得獎人致敬，另一方面也鼓勵大家效法大師們追求卓越的精神，為世人做出貢獻。

以這屆永續發展獎得主漢森和拉馬納森為例，他們率先提出工業活動造成空氣汙染，是溫室效應導致全球氣候劇變的元凶，並致力在國際間倡議減排，為捍衛下一代的生存環境奔走；而生物醫療獎得主杭特、德魯克爾及曼德森3人開創標靶治療先河，讓癌症有了治癒的希望。

我跟同事們說，大家每天低頭工作，只看到自己的腳尖，看不到三尺以外的世界，要趁著唐獎得主難得來台的機會，看看大師的風範，培養國際觀，同時也想想如何向大師看齊，創造價值。

我為什麼這麼說？是因為我發現，很多人小時候都有雄心壯志，立志做大事，但長大之後卻流於平庸，找藉口逃避責任，或只選擇安逸、不出錯的道路，對被交付的任務也只想交差，沒有特色，僥倖低空飛過就自我安慰，慶幸又過了一關，變成只能做小事、不痛不癢的人。

一般的人可能是缺乏刺激學習的榜樣、害怕失敗或滿足於一時的成功，不再進步，久而久之把志氣消磨了，能力也沒有辦法提升，浪費了生命，非常可惜。其實，看似安全的路往往也最擁擠、最危險，看不到出路，陷入惡性循環。我常說，改變是常態，人要有危機意識，而且世界很大，機會很多，全世界、各行各業都有很多成功典範，值得效法。

以近幾年獨領風騷的科技業為例，亞馬遜創辦人貝佐斯在網路剛開始發展時，就預見它改變世界的巨大潛力，投身打造全世界最以消費者為中心的電商龍頭，Kindle電子書的發明與普及，對人類知識的快速傳播功不可沒。

此外，蘋果創辦人賈伯斯，不僅發明iPhone，促成行動網路起飛，更打造全球性的行動平台，讓人們彈指間就能享受影音、購物、社交與各種商務應用；阿里巴巴創辦人馬雲，建立了涵蓋電子商務、雲計算、金融、智能物流與娛樂生活的生態圈，從中建立龐大客戶行為的資料庫，不但能滿足客戶，還能創造需求。

這些成功的企業家，都是真正的天才創業家（genius entrepreneur）。有遠見、有決心而且有行動力，勇於打破傳統，挑戰極限，為更多人創造更美好的未來，換句話說，就是不甘於平庸，不以現狀自滿。他們追根究柢，看到問題，看到未來5年、10年甚至更長久的趨勢，並能站在風頭浪尖上，為全世界的商業模式、經濟形態與生活方式帶來巨大結構性的改變，創造了不凡的價值。

改變的過程往往充滿挫折。例如貝佐斯要面臨長期不賺錢，還要說服股東繼續進行龐大新創投資的挑戰；賈伯斯也曾被股東們視為為了追求完美過度投資，一度被迫離開蘋果，而漢森為了未來世代的永續發展，不惜與政府對抗而多次被捕。這種願意為了信念，堅持冒險的精神，正是成就大事的關鍵。

台灣過去的經濟奇蹟也是如此。正是有一群胸懷大志、冒險犯難的人在全世界各地打拚，打造了台積電及許多世界級的隱形冠軍。我也常以自己的經驗鼓勵大家，為了當世界一流的會計師，放下在台灣優渥的執業會計師收入，赴美打拚，得以領導企業、參與全球併購，走出了不一樣的人生。

現在台灣年輕人擁有的資源與機會比過去更豐沛，不要小看自己，不要怕挫折，也不要認為要做大事很辛苦就退縮而不去做。其實，每個人都有與生俱來的天賦和獨特的價值，只要每個人對每一天面對的每一件事都仔細思考，探究要怎麼做才能做得更好、更周到、更深入，努力創新突破，從小事開始累積，就能愈做愈好，愈做愈快樂，練就一身無可取代的本事。

反過來說，第4次工業革命大浪來襲，幾乎沒有人能置身事外。最近世界經濟論壇預估，未來7年內，有半數的工作會被機器與自動化軟體取代，而當大批平庸的人因成天只會做一成不變、沒有創意的小事而無所適從時，我們更該重新思考，如何向天才創業家學習，闖出一番天地，活出卓越的人生！

（作者為資深企業經理人）

(中國時報)